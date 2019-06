Ultrasuoni a Valdagno

Ultrasuoni ha da sempre cercato di rompere silenzi, di dare voce a piccole e grandi storie spesso sconosciute ai più, ascoltando “voci fuori campo”, storie vissute e raccontate da attivisti, fotografi, reporter e video maker, che hanno portato a Valdagno i loro "racconti non filtrati", con l’obiettivo di rompere silenzi, di riconoscere dignità e ascolto ai tanti pezzi di mondo e di umanità che da sempre vengono messi in secondo piano.

Incontri. film, musica, stand gastronomici, mercatino, mostre.

Programma:

VENERDI’ 7 GIUGNO

► Dalle 18.00

MERCATINO SOLIDALE

SPINE APERTE

TACOS con FOOD OMENS

► Ore 20.30 TERRA, SOSTENIBILITÀ, RESISTENZA

Carmelo Fioraso, fotografo, racconta della sua esperienza nella “Comissão Pastoral da Terra”, del-la lotta dei contadini brasiliani per la conquista del diritto della terra, della loro resistenza, della produzione sostenibile e del legame che unisce gli uomini e la terra.

A seguire:

Inaugurazione della mostra TERRA, SOSTENIBILITÀ, RESISTENZA di Carmelo Fioraso

► Ore 21.30 SOUND SYSTEM CON WAVEDUB

SABATO 8 GIUGNO

► Dalle 10.00 fromMEtoEU: L’EUROPA DI TUTTI

Giochi ed espressioni artistiche per conoscere i valori dell’Unione Europea: democrazia, libertà, diritti umani, uguaglianza, dignità umana, giustizia e diritti dei cittadini

► Dalle 16.00 MERCATINO SOLIDALE

SPINE APERTE

► Ore 16.00 GRANGE GIOCO DELL’OCA CONTRO LO SPRECO

Per bambini e ragazzi

► Ore 16.00 Proiezione del film TASTE THE WASTE

Film Documentario, 92’

Più della metà di tutto il cibo che viene comprato finisce nella spazzatura senza nemmeno essere stato toccato. E allora perché non recuperare il cibo che viene scartato? Nel documentario di Valentin Thurn, attraverso storie diverse, si riflette sulle possibili alternative

► Ore 17.15 Proiezione del film di animazione PIOVONO POLPETTE

Animazione, 90’

Una macchina che trasforma l’acqua in cibo, cheeseburger che piovono dal cielo e un’invenzione che fa felici gli abitanti di una cittadina …. Ma quando la gente chiede sempre più cibo, il macchinario inizia a creare problemi. Piovono polpette parla di sovralimentazione in maniera divertente e senza retorica, rivolgendo-si sia ai più piccoli che agli adulti.

► Ore 20.00 Proiezione del film OUR DAILY BREAD

Documentario, ‘92

Al ritmo dei nastri trasportatori e di macchine immense, si mostrano i luoghi in cui il cibo viene prodotto in Europa: spazi monumentali e paesaggi surreali e suoni bizzarri. Persone, animali, piante e macchine svolgo-no un ruolo di supporto in questo sistema che provvede in serie al nutrimento della società

► Ore 17.30 SPRECO ALIMENTARE O SOSTENIBILITA’?

Cambiare abitudini per salvare il pianeta

- PROGETTO REBUS

Dalla grande distribuzione alle tavole dei più poveri: esperienze solidali per combattere lo spreco alimentare.

Intervengono Giuseppe Barichello (Verlata Lavoro) e i volontari di Valdagno impegnati nella distribuzione delle eccedenze alimentari recuperate.

- MENU FOR CHANGE

Da Slow Food una campagna di sensibilizzazione per preservare le risorse naturali ed il futuro del cibo attraverso la scelta del cibo locale, di stagione e prodotto nel rispetto del lavoro e dell’ambiente

Interviene Giulia Clonfero, Slow Food Vicenza

► Ore 19.30

CENA: IL PIATTO CHE TI TOCCA

Europa, Asia o Africa?

Sarai abbastanza coraggioso da lasciare al caso la scelta del tuo piatto?

► Ore 21.15

CONCERTO del Complesso Strumentale V.E. Marzotto Città di Valdagno - Direttore Massimo Gonzo

Musiche dal Mondo

Da sempre Ultrasuoni si occupa di diritti, portando l'attenzione su tematiche legate alle "differenze": di genere, cultura, abitudini e religione chiedendo ai cittadini di far sentire la propria voce e di ascoltare chi, in un modo o nell'altro, difende le le proprie posizioni, e lotta contro ingiustizie, pregiudizi e illegalità.

Ad ultrasuoni si parla, si ascolta, si guarda, si scopre, si mangia e si balla. Tutto in un ottica di integrazione e conoscenza.

Ultrasuoni - Youth 4 human rights" è una manifestazione proposta dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Valdagno, con Progetto Giovani e le associazioni Babylonia, Castello '99 e Nostramajus.

ULTRASUONI 2019

7 e 8 GIUGNO 2019

PARCO DELLA FAVORITA

- in caso di pioggia ex Galoppatoio -

