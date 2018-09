Ultrasuoni 2018: "Youth 4 Human Right" a Valdagno

ULTRASUONI - YOUTH FOR HUMAN RIGHT



DUE GIORNI DI MUSICA E APPROFONDIMENTI AL PARCO DELLA FAVORITA - Valdagno - VI



14-15 SETTEMBRE 2018





🎷MUSICA 🎷



► VENERDì 14 SETTEMBRE

🕓 19.00 e ore 21.30

Wavedub SoundSystem

Foundation, Roots & Dub



► SABATO 15 SETTEMBRE

🕓 21.30

Concerto di NeMa pRobleMa OrKeStAr!

Musica balcanica, klezmer, mediorientale … e senza confini





📍 APPROFONDIMENTI 📍



► VENERDì 14 SETTEMBRE

🕓 20.30

DIFFONDERE L'ACCOGLIENZA

Esperienze di ospitalità a casa nostra



► SABATO 15 SETTEMBRE

🕓 17.30

IL RADICALISMO ISLAMICO NEI BALCANI.

Approfondimento con Egidio Ivetic, Professore Associato di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Padova, scrittore, esperto di slavistica e storia dei Balcani



🕓 Ore 18.30

PARTIRE: LE NUOVE ROTTE BALCANICHE

Proiezione del reportage “Io sono Aziz”, (47’) storia di un bambino in trappola sui confini d'Europa, di Valerio Cataldi.

In sala:

Valerio Cataldi, giornalista e reporter, inviato speciale del TG2, e si occupa di immigrazioni, temi sociali e criminalità organizzata

One Bridge To Idomeni, associazione di volontariato, nata per portare aiuti umanitari nell’accampamento informale di Idomeni, attiva nei campi governativi in Serbia e Grecia



🔝 LABORATORI 🔝



► SABATO 15 SETTEMBRE

🕓16.30 e 18.30

Acconciature d’Africa

Workshop di acconciatura africana per imparare le tecniche e i trucchi dell’African Hair Style, a cura del progetto SPRAR - StudioProgetto CooperativaSociale





🍴 A CENA CON ULTRASUONI 🍴



► SABATO 15 SETTEMBRE

🕓 20.00

Cena Serba





🎬 PROIEZIONI 🎬

►SABATO 15 SETTEMBRE



🕓17.00

Proiezione del film di animazione Kirikù e la strega Karabà

Un film di Michel Ocelot. Animazione, durata 75 minuti. Per bambini

🕓18.30

Proiezione del film di animazione Kirikù e gli animali selvaggi

Un film di Bénédicte Galup, Michel Ocelot. Animazione, durata 73 minuti. Per bambini



🕓20.00

Proiezione del film Human Flow

Un film di Ai Weiwei. Documentario, durata 140 minuti.



👁 MOSTRE 👁

- Uno sguardo dalla Giordania. Sospesi fra Siria e Iraq.

Mostra fotografica di Agnese Centomo



- African Style. Esposizione di acconciature tradizionali africane e di manufatti in pelle.







DURANTE TUTTO L'EVENTO

🍺 BIRRA ARTIGIANALE con il birrificio "Il Birrone". Dalle 16.30

🌀 MERCATINO ETNICO, SOLIDALE E DI ARTIGIANATO, in collaborazione con il Comitato per la Cooperazione Internazionale Decentrata Città di Valdagno