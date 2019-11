Ultrabericus winter 2019

Nella tradizione di Ultrabericus, un nuovo tracciato invernale, con partenza e arrivo in Torri di Arcugnano (Vi), per ripercorrere parzialmente alcuni dei sentieri dell'Ultrabericus classico, raccordati da un nuovo percorso sulle alture del lago di Fimon, a toccare i sette campanili delle sette frazioni di Arcugnano.

Ultrabericus Winter Integrale 34km 1400mD+

Ultrabericus Winter Speed 17 km 600mD+

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ultrabericus Team, affiliata F.I.D.A.L. (Federazione Italiana Atletica Leggera) e I.T.R.A. (International Trail Running Association), organizza la gara di Trail Running, corsa in natura su lunga distanza, denominata Ultrabericus Winter che si svolgerà domenica 1 dicembre 2019. La gara è inserita nel calendario provinciale di Vicenza F.I.D.A.L. e nel calendario internazionale I.T.R.A..

PROGRAMMA E ORARIO

La manifestazione si svolgerà in data 01/12/2019.

Ultrabericus Winter Integrale 34k e Speed 18k: ritrovo ore 09.00, partenza ore 9.30.

Corsa a piedi in ambiente naturale, che percorre attraverso sentieri, mulattiere e carrarecce il territorio dei colli Berici nel comune di Arcugnano (Vi), con partenza ed arrivo a Torri di Arcugnano, piazza Rumor. Sul medesimo tracciato si correranno due tipologie di gara:

- Ultrabericus WINTER Integrale 34k, percorso di circa 34 Km con dislivello positivo di circa 1400 metri, con classificazione I.T.R.A. Trail S 2 punti, tempo massimo 6.00 ore, barriere orarie: partenza ore 9.30, km 15 Lago di Fimon 12.00, arrivo ore 15.30. I concorrenti in transito al km 14 Lago di Fimon dopo le ore 12.00 saranno deviati sul percorso speed.

- Ultrabericus WINTER SPEED 18k, percorso di circa 18 Km con dislivello positivo di circa 600 metri, tempo massimo 6 ore, barriere orarie: partenza ore 9.30, arrivo ore 15.30

CONDUZIONE DI GARA E MATERIALE OBBLIGATORIO

La gara è in semi-autosufficienza idrica e alimentare. Dei posti di ristoro saranno approvvigionati di cibo ed acqua potabile. In nessun posto di ristoro saranno disponibili i bicchieri in plastica, per bere gli atleti devono munirsi di bicchiere o altro contenitore personale adatto all'uso. Ogni corridore dovrà accertarsi di disporre, alla partenza da ogni posto di ristoro, della quantità d'acqua minima prevista come materiale obbligatorio e della eventuale riserva alimentare, che gli saranno necessarie per arrivare nel successivo posto di ristoro. L'assistenza personale sul percorso è vietata ed è ammessa solo ai punti di ristoro. È proibito farsi accompagnare sul percorso da un'altra persona che non sia regolarmente iscritta. Con l'iscrizione ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il materiale obbligatorio sottoelencato durante tutta la corsa, pena la squalifica. Il materiale obbligatorio potrà essere controllato al ritiro del pettorale, alla partenza, all’arrivo e in posizioni a sorpresa lungo il percorso.

Materiale obbligatorio per ULTRABERICUS WINTER INTEGRALE 34k:

1 - borraccia o altro contenitore con 0,5 litri d’acqua,

2 - telo termico di sopravvivenza,

3 - fischietto,

4 - giacca antivento,

5 - bicchiere personale (la borraccia se a tappo largo è valida come bicchiere),

Materiale obbligatorio per ULTRABERICUS WINTER SPEED 18k:

1 - telo termico di sopravvivenza,

2 - fischietto,

3 - giacca antivento,

4 - bicchiere personale,

per la prova Speed NON è necessaria la borraccia 0,5 l



Materiale raccomandato:

Telefono cellulare (inserire il numero di soccorso dell'organizzazione, non mascherare il numero e non dimenticare di partire con la batteria carica).

Carta del percorso pubblicata sul sito della corsa.

Indumenti caldi indispensabili in caso di tempo previsto freddo e/o piovoso.

Il concorrente che desidera utilizzare i bastoncini deve tenerli con sé per tutta la durata della corsa.

Maggiori info qui: http://www.ultrabericus.it/ultrabericus-winter

Foto: Giorgio Dovigo