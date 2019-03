Ultrabericus Trail

Un passo fuori dall’asfalto, due passi oltre la maratona.

TRAIL INTEGRALE: 65 km, 2500 mD+

TWIN LUI& LEI: STAFFETTA COPPIE MISTE 34+31 km, 2500 mD+

URBAN: 22 km, 750 mD+

PERCORSO

Partenza e arrivo a Vicenza, piazza dei Signori.

Partenza Integrale e Twin alle ore 10.00

Partenza Urban ore 11.00

Arrivi previsti entro le 12.30 per i top runner Urban, entro le 16.00 per i top runner Integrale e Twin, entro le 23.00 per gli ultimi.

Il percorso, tracciato integralmente su sentieri single track, mulattiere e carrarecce, compirà dal centro di Vicenza il periplo dei Colli Berici, passando per i territori di Arcugnano, Perarolo, San Gottardo, Pederiva di Grancona, Pozzolo, Villaga, Barbarano, Mossano, Nanto, Villabalzana, Pianezze, Tormeno. Un’occasione non solo di sport ma anche di totale immersione nei molteplici aspetti del contesto naturale dei Berici, alla scoperta di angoli nascosti e di inusuali panorami.

Anni dispari senso di percorrenza antiorario, anni pari senso di percorrenza orario.

AMMISSIONE

Sono ammessi tutti gli atleti maggiorenni, con obbligo di certificato medico di idoneità sportiva agonistica per atletica leggera.

Numero massimo concorrenti ammessi:

Integrale 1.000, Twin 100 coppie, Urban 500.

MATERIALI OBBLIGATORI

Borraccia 0,5 litri, giacca antivento, luce frontale, fischietto, telo termico di sopravvivenza, bicchiere personale.

INFO E ISCRIZIONI

Iscrizioni online CHIUSE

Ultimissimi 50 pettorali per Urban 22 km disponibili last minute

solo mercoledì 13 e giovedì 14 marzo con iscrizione di persona

presso iRun via E.T. Moneta 204 Vicenza

Copia della tessera EPS (escluse FIDAL e RUNCARD) e copia del certificato medico in corso di validità devono essere caricate sul sito di WEDOSPORT accedendo con le stesse username e password utilizzate per l'iscrizione entro le ore 12.00 del 11.03.2019.

In caso di rinuncia alla partecipazione dopo regolare iscrizione, per qualsiasi motivo:

- non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione,

- non è prevista la cessione di pettorale da un concorrente all’altro,

- non è prevista lo spostamento dell’iscrizione all’edizione successiva.