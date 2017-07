Ultimo "Mercoledì by Night" ad Arzignano: concerti, spettacoli e mercatini

Mercoledì 26 luglio dalle 18 alle 24 è in programma l'ultimo "Mercoledì by Night" nel centro storico di Arzignano in collaborazione di "Shoegaze Studio", il centro musicale polifunzionale di Arzignano. Sono previsti spettacoli, concerti con giovani musicisti, mercatini e animazione per bambini. Partecipazione gratuita.

PROGRAMMA DELLLA MANIFESTAZIONE:

Piazza Libertà dalle ore 18.00 alle ore 22.00: Mercatino dell’hobbistica

Piazza Marconi dalle ore 18.00 alle 22.00: Fate per Gioco con giochi e animazione per i più piccoli

Le Chicche: Live dei "Reblatta"

Al Matta: Live dei "Negative Creep"

Money Bar: Live degli "Zebra"

ELENCO MANIFESTAZIONI