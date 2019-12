Ultima apertura della Rotonda

E' l'ultima apertura straordinaria degli interni e degli esterni! Dopo questa data il mobilio sarà coperto e anche il pavimento in pregiato "battuto veneziano" verrà lasciato a riposo fino alla riapertura nella Primavera 2020.

Per prenotare la visita di DOMENICA 8 DICEMBRE basterà cliccare sul PARTECIPERO' o presentarsi il giorno stesso in biglietteria! l biglietto va acquistato in loco, ingresso euro 10,00.

Orario: 10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00.

Gratuità:

- minori di 6 anni;

- guide italiane e straniere con tessera di riconoscimento

- ingresso gratuito per il 3^ figlio accompagnato dal genitore

- insegnanti di scolaresche (n°2 per classe - minimo 30pax)

Riduzioni:

- Minori accompagnati dal genitore (da 7 a 14 anni) ingresso per interni ed esterni: 5,00 €.

Domenica 8 dicembre - L'ultima apertura degli interni!

dalle ore 10:00 alle 17:00

Villa La Rotonda Vicenza

via della Rotonda, 45, 36100 Vicenza