"Ukulele in the Classroom" con Francesco Albertazzi al Cuca di Sovizzo

In questi anni abbiamo intrapreso un importante percorso legato alla formazione tecnica e didattica dell'ukulele, in collaborazione con il Mercatino dell'ukulele di Rettorgole. Nell'ultimo anno, si è creata una grande sinergia con il musicista Francesco Albertazzi, che si è specializzato in maniera importante sia nell'ambito esecutivo ma soprattutto nell'ambito didattico, seguendo James Hill e il suo metodo. Francesco Albertazzi da gennaio tiene lezioni al CUCA una volta al mese. Le proposte di partecipazione sono diverse e pensate per soddisfare le diverse esigenze; abbiamo voluto poi agevolare la partecipazione, realizzando le lezioni nelle giornate di sabato ed eventualmente anche la domenica. Per info e prenotazioni T. 348 7335506 - info@centroapolloni.com

ELENCO CORSI