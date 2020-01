UBIF TALKS: conversazioni sulla fotografia contemporanea

A Vicenza, cinque serate dedicate alla scoperta del lavoro di cinque fotografi e dei loro diversi approcci alla fotografia contemporanea. Ingresso libero.

UBIF TALKS è un ciclo di cinque serate dedicate alla presentazione di cinque artisti che lavorano soprattutto con la fotografia ma non solo. Di cosa parliamo quando parliamo di fotografia contemporanea? Quali gli approcci allo statuto dell'immagine e quale la sua relazione con il medium fotografico? A queste e altre domande proveranno a rispondere Piero Martinello, Andrea Rosset, The Cool Couple, Marco Zorzanelllo e Alberto Sinigaglia: cinque autori vicentini riconosciuti a livello nazionale e internazionale.



A partire dal 28 Gennaio 2020, presso l'enoteca e osteria Bottega Faustino di Vicenza, gli artisti presenteranno il proprio lavoro attraverso i loro progetti personali e a seguire si aprirà una conversazione con tutti i convenuti. Per chi volesse confrontarsi sulle proprie opere (stampate), sarà possibile intavolare un' informale lettura portfolio con l'autore presente alla serata e con gli altri partecipanti.



Il programma:

28 Gennaio ore 21:00 Piero Martinello

11 Febbraio ore 21:00 Andrea Rosset

25 Febbraio ore 21:00 The Cool Couple

10 Marzo ore 21:00 Marco Zorzanelllo

25 Marzo ore 21:00 Alberto Sinigaglia



UBIF TALKS è un'iniziativa organizzata da Alberto Sinigaglia e Sacha Catalano insieme a un gruppo di fotografi e appassionati.



Link instagram: @ubifclass