Tutto in una notte, magna, bevi e balla! a Montecchio

Vigilia di Ferragosto con “Tutto in una notte”.

Il 14 agosto in Piazza Fraccon torna la tradizione festa di mezza estate "Tutto in una notte... magna... bevi... e balla!", organizzata con la collaborazione del Gruppo Amici per la Piazza e del Comitato Festeggiamenti Classe 1972 e patrocinata da Città di Montecchio Maggiore e Pro Loco Alte - Montecchio. Nel corso della serata si potrà partecipare anche all'"Anguria game": chi indovinerà il peso dell'anguria se la porterà a casa. Previste inoltre esposizioni varie e la distribuzione, durante la serata, di numerosi gadget.

Aspettando il ferragosto si festeggia a partire dalle ore 18.00 con standbirra; fruitbar; panineria; standpizza aspettando le 21.00 dove in consolle ci sara' il mitico DJ NICOLA e l'animazione TODO SE PUEDE by WNDY.

Durante la serata verranno estratti gratis dei gadget anche per i piu' piccini.