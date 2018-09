"Tutto a posto!" di Daniela Faggion alla libreria Galla

Arriva anche a Vicenza il fortunato manuale per accompagnarci nel mondo dell'ordine 'spazio-temporale' scritto da Daniela Faggion: "Tutto a posto! Come gestire al meglio i nostri spazi e la nostra vita" che introduce il lettore nel magico mondo di decluttering, spaceclearing e time management spiegandoci come aprire l’agenda, l’armadio o la cantina senza il timore di essere divorati dagli impegni, dagli oggetti e da dubbi amletici.

L'autrice ne parlerà con Ilaria Rebecchi, giornalista.