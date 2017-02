Tutti gli eventi sportivi di Arzignano da giovedì 2 a martedì 7 febbraio

Tantissimi appuntamenti sportivi ad Arzignano nel prossimo fine settimana da giovedì 2 a martedì 7 febbraio con varie gare di pallavolo, pallacanestro, calcio e calcio a 5 nei vari impianti e palazzetti locali. Saranno pratagoniste le realtà locali di queste discipline sportive dal settore giovanile alla prima squadra. In evidenza la formazione del Real Futsal Arzignano (seconda in classifica del campionato nazionale di serie A2 di calcio a 5) sabato 4 febbraio alle 16 presso il Palatezze e l'Arzignano-Chiampo (metà classifica del campionato nazionale di Serie D di calcio a 11) domenica 5 febbraio alle 14.30 allo Stadio "Dal Molin". Per il basket si segnala U.S.D. Garcia Moreno 1947 , squadra di Serie C Gold, domenica 5 febbraio alle 18 presso il Palatezze.

Il calendario completo degli eventi:

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO

Pallavolo - Palestra I.T.I.S. “G. Galilei”: ore 20.30 A.S.D. Real San Zeno Sq.3° Divisione

VENERDI' 3 FEBBRAIO

Calcio a 5 - Palatezze - ore 21.30: A.S.D. U.S. Castello Sq. Serie C1

Calcio a 5 - Palestra San Bortolo - ore 20: A.S.D. G.S. Restena

Calcio a 5 - ore 21.45: A.S.D. ABC5 Bulldogg C5

Pallavolo - Palestra Fogazzaro - ore 21: A.S.D. U.S Castello Sq.Misto

Pallavolo - Palestra Zanella - ore 19: A.S.D. U.S Castello Sq.Under 13 Masc.

SABATO 4 FEBBRAIO

Calcio - Stadio “Piacentini e Concato” - ore 15: A.S.D.Tezze Calcio Sq. Juniores

Calcio a 5 - Palatezze - ore 16: A.S.D.Real Futsal Arzignano Sq. Serie A2

Calcio a 5 - Palestra San Bortolo - ore 16.30: A.S.D. Junior Grifo Sq. Giovanissimi

Pallacanestro - Palestra Motterle - ore 15: U.S.D. Garcia Moreno 1947 Sq. Minibasket; ore 18 U.S.D. Garcia Moreno 1947 Sq.Under 18 1999

Pallavolo - Palestra I.I.S. “Da Vinci”: ore 15.45 A.S.D. Pallavolo Arzignano Sq. Under 12; ore 18 A.S.D. Pallavolo Arzignano Sq. Under 14; ore 20.30 A.S.D. Pallavolo Arzignano Sq. 1° Divisione

Pallavolo - Palestra I.T.I.S. “G. Galilei” - ore 18: A.S.D. Real San Zeno Sq.3° Div. Under 16

Pallacolo - Palestra Zanella - ore 16: A.S.D. U.S Castello Sq.Under 13 Joy; ore 18 A.S.D. U.S Castello Sq.Under 18; ore 20.30 A.S.D. U.S Castello Sq.Under 19 M

DOMENICA 5 FEBBRAIO

Calcio - Campo Sportivo di Costo - ore 10: A.S.D.Real San Zeno Sq. Giovanissimi

Calcio - Campo Sportivo di San Bortolo - ore 10: A.S.D.Calcio Tezze Sq. Giovanissimi

Calcio - Stadio “T. Dal Molin” - ore 14.30: A.S.D. ArzignanoChiampo Sq. Serie D.

Calcio - Stadio “Piacentini e Concato” - ore 10.30: A.S.D. ArzignanoChiampo Sq.Giovan. 2002

Calcio - Stadio Comunale di Chiampo - ore 15: A.S.D. Real San Zeno Sq. 2° Categoria

Calcio a 5 - Palatezze - ore 10.30 A.S.D. Real Futsal Arzignano Sq. Allievi; ore 13 A.S.D. Real Futsal Arzignano Sq. Under 21

Pallacanestro - Palatezze - ore 18: U.S.D. Garcia Moreno 1947 Sq. Serie C Gold

Pallacanestro - Palestra Motterle - ore 10.30 U.S.D. Garcia Moreno 1947 Sq.Under 15; ore 14.30 U.S.D. Garcia Moreno 1947 Sq.Minibasket

Pallavolo - Palestra I.I.S. “Da Vinci” - ore 10.30: A.S.D. Pallavolo Arzignano Sq. Under 13

Pallavolo - Palestra I.T.I.S. “G. Galilei” - ore 10.30 A.S.D. G.S. Costo Sq.Under20

Pallavolo - Palestra Zanella - ore 10.30 A.S.D. U.S Castello Sq.Under 14

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO

Calcio a 5 - Palestra San Bortolo: ore 21.30 A.S.D.Real Mantovano

ELENCO EVENTI SPORTIVI