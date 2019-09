Tutti gli eventi a Montecchio: musica, teatro, sagre

Due settimane piene di eventi a Montecchio: la sagra di Valdimolino, il concerto di Marco Pandolfi e quello al Castello domenica, visita alle Priare, la Festa della Cornetta e tanto altro dal 13 al 22 settembre 2019.

VENERDI 13 SETTEMBRE

ore 9.00 – Festa della Tegolina Cornetta e della Carne in Piazzetta del Municipio

ore 9.30 – Mostra "In nome dell'onore" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 19.00 – Sagra di Valdimolino

ore 21.00 – Estated'eventi musica: Montecchio Maggiore Live 2019 - MARCO PANDOLFI BAND al Giardino della Biblioteca

SABATO 14 SETTEMBRE

ore 19.00 – Sagra di Valdimolino

ore 20.30 – Estated'eventi musica: Orchestra Giovanile Vicentina in concerto di Fine Estate al Castello di Romeo

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ore 9.00 – Mostra "In nome dell'onore" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 10.00 – Manifestazione "Sicuropoli" in Piazza Marconi

ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo

ore 16.00 – Sagra di Valdimolino

ore 18.00 – Estated'eventi teatro: "Rumori fuori scena" al teatro Sant'Antonio

LUNEDI 16 SETTEMBRE

ore 18.00 – Riunione del Consiglio Comunale in Sala Consiliare del Municipio

ore 20.30 – Montecchio Maggiore legge: presentazione del libro "Ogni futuro è già trascorso" in Biblioteca

VENERDI 20 SETTEMBRE

ore 9.00 – Festa della Tegolina Cornetta e della Carne in Piazzetta del Municipio

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato al Parco Marinai d'Italia

SABATO 21 SETTEMBRE

ore 9.00 – Festa della Tegolina Cornetta e della Carne in Piazzetta del Municipio

ore 14.30 – Fiera "Sposi Oggi" 11^ ed. in Villa Cordellina Lombardi

ore 20.30 – Lucciolata con partenza dalla sede Alpini di Alte Ceccato

ore 20.45 – Estated'eventi #teatro: "The Lenny Show - Te rangito...o fèto da solo?" al teatro Sant'Antonio

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ore 9.00 – Festa della Tegolina Cornetta e della Carne in Piazzetta del Municipio

ore 10.00 – Fiera "Sposi Oggi" 11^ ed. in Villa Cordellina Lombardi

ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo