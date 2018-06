Tutti gli eventi a Montecchio Maggiore dal 22 giugno al primo luglio

VENERDI 22 GIUGNO

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili al Parco Marinai d'Italia

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: 11^ Rassegna Scuole e Gruppi di Danza al Castello di Romeo

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: Spettacolo "Ritorno dal fronte" al Teatro Cinema San Pietro



SABATO 23 GIUGNO

ore 15.00 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: 11^ Rassegna Scuole e Gruppi di Danza al Castello di Romeo



DOMENICA 24 GIUGNO

ore 9.00 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 9.30 – Visite guidate al Museo Zannato

ore 10.20 – Inaugurazione Piazza San Paolo di Alte Ceccato al termine dei lavori di sistemazione della pavimentazione, dell'area verde e dell'arredo urbano

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: 11^ Rassegna Scuole e Gruppi di Danza al Castello di Romeo



LUNEDI 25 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 19.00 – Riunione del Consiglio Comunale in Sala Consiliare del Municipio

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Turisti in Poltrona: "Solidarietà su due ruote nel Sahara" nel Giardino della Biblioteca



MARTEDI 26 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. I Mille Volti di Giulietta: "Aspettando Rigoletto" nel Giardino della Biblioteca



MERCOLEDI 27 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Concerto Rossiniano nel Giardino della Biblioteca



GIOVEDI 28 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 20.00 – Noi Talent Show in Piazza San Paolo

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. E...state con la Biblioteca: Quartetto Flutarco nel Giardino della Biblioteca

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: Snap#Workinprogress ai Magazzini Comunali



VENERDI 29 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palco Libero in Città: "La canzone d'autrice" nel Giardino della Biblioteca



SABATO 30 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città. Montecchio Blues Maggiore: Francesco Piu in concerto nel Giardino della Biblioteca



DOMENICA 1 LUGLIO

ore 8.00 – Marcia di regolarità alpina con partenza dal Patronato Sant'Antonio in via Pieve

ore 9.00 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Cinemalcastello. Proiezione del film "Solo – A Star Wars Story" al Castello di Romeo