Tutti gli eventi a Montecchio Maggiore dal 18 al 27

VENERDI 18 MAGGIO

ore 17.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 20.30 – Incontro - testimonianza con Giovanni Impastato nel parco "Falcone e Borsellino" di via Sardegna

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili "Cacciatori di stelle" al Parco Marinai d'Italia



SABATO 19 MAGGIO

ore 8.30 – Raccolta alimentare nei supermercati di Montecchio Maggiore

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Conferenza "Ciao mamma...io vado! E adesso?" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 15.00 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 20.00 – Notte Europea dei Musei: visite notturne guidate gratuite al Museo Civico "G. Zannato"



DOMENICA 20 MAGGIO

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 15.00 – "Palio dela Vale" presso i Padri Giuseppini



LUNEDI 21 MAGGIO

ore 19.00 – Corso di lettura ad alta voce in Biblioteca Civica



MARTEDI 22 MAGGIO

ore 16.00 – Conferenza "Aiutarsi a guarire" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 20.30 – Incontro formativo sulla gestione delle emozioni proposto dal Comitato Genitori Scuole d'infanzia del Comprensivo 1 in Sala Civica di Corte delle Filande



GIOVEDI 24 MAGGIO

ore 20.00 – Torneo dei Quartieri di Calcio a 8 al Campo Sportivo di Alte Ceccato

ore 20.45 – Le serate del Centenario: "Ville di guerra. La VI Armata e il Genio" in Sala Civica di Corte delle Filande



VENERDI 25 MAGGIO

ore 18.00 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 20.00 – Torneo dei Quartieri di Calcio a 8 al Campo Sportivo di Alte Ceccato

ore 20.30 – Conferenza naturalistica "Il lupo, questo sconosciuto di casa nostra" in Sala Civica di Corte delle Filande



SABATO 26 MAGGIO

ore 9.30 – Inaugurazione "XXX Mostra Concorso Modellismo Statico" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica



DOMENICA 27 MAGGIO

ore 9.00 – Romeo & Juliet in Nordic Walking con partenza da via Roma

ore 9.30 – "XXX Mostra Concorso Modellismo Statico" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 10.00 – Trofeo Interregionale di Pattinaggio su Pista al Pattinodromo di via Volta

ore 10.00 – "Tutto il bello che c'è". Giornata del turismo diffuso nei luoghi più significativi della città

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 15.00 – "Il Mondo in Piazza. I diritti dei bambini in campo" al Campo Sportivo di Alte Ceccato