Tutte le escursioni a Vicenza e provincia: la guida per il weekend

LA GUIDA DEGLI EVENTI PER IL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Numerose le escursioni previste a Vicenza e provincia nel weekend tra sabato 6 e domenica 7 maggio dall'Altopiano di Asiago alla Val Brenta fino ai Colli Berici e all'Alto Vicentino tra ville, castelli, borghi, forti, grotte, sentieri e monumenti storici sul territorio berico.

CALENDARIO DELLE ESCURSIONI:

GROTTE DI OLIERO. Ogni weekend da marzo a novembre si potranno visitare le Grotte di Oliero a Valstagna con il loro fantastico mondo sommerso dell’acqua, scavato nella roccia e incastonato tra due maestose corone di montagne, l’Altopiano di Asiago e il Massiccio del Monte Grappa.

FIORI DI PRIMAVERA: MONTE CORNO E GIARDINO BOTANICO ALPINO.Sabato alle 9 Guide Altopiano propongono l'escursione "Fiori di Primavera: Monte Corno e Giardino Botanico Alpino" a Lusiana nell'Altopiano dei Sette Comuni: si visiterà la "città di roccia", che caratterizza il parco naturale del Monte Corno tra boschi, fiori e aree rocciose insieme al Giardino Botanico Alpino del Monte Corno.

IL SANTUARIO E L'ABBAZIA. Sabato alle 10 la Pro Loco Lonigo organizza l'escursione storico-culturale "Il Santuario e l’Abbazia: Viaggio nella Devozione e nell'Arte" con la visita guidata del Santuario della Madonna dei Miracoli a Lonigo.

VILLA PASINI E ORATORIO DI SANTA TERESA. Sabato 6 maggio alle 14 la Pro Loco Arcugnano organizza l'escursione enogastronomica "Villa Pasini e Villa Vegre" con la visita a Villa Pasini Salasco, Villa Vegre e Oratorio di Santa Teresa di Gesù: prevista una degustazione di vini, formaggi e salumi a fine passeggiata presso l'Azienda Vitinicola Vegre.

TREKKING AL TRAMONTO. Sabato alle 17.30 Guide Altopiano organizzano l'escursione storica "Monte Interrotto: l’occhio degli austriaci sulla piana centrale" con un trekking serale al tramonto nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago: partenza dal Forte Interrotto per attraversare boschi intrisi di storia fino a raggiungere i cimiteri austroungarici sopra il Monte Interrotto.

I SEGRETI DEL VECCHIO BOSCO. Sabato e domenica si terrà la manifestazione "I Segreti del Vecchio Bosco 2017" a Dueville per ritrovarsi tra acque, nature, paesaggi, memorie e leggende con visite guidate gratuite all'Oasi di Novoledo e al Parco delle Sorgenti del Bacchiglione; yoga all'alba con il "Saluto al Sole" nello scenario del parco delle sorgenti (domenica alle 6.30); l'osservazione delle stelle e ascolto degli uccelli notturni (sabato alle 21); pranzo al Mulino di Bagarella (domenica alle 12.30) e passaggiata alla scoperta di storie e leggende del vecchio bosco (domenica alle 14.30).

CAMINADA DEI CAPITEI. In occasione della Festa del Formaggio 2017 (5-7 maggio), domenica alle 7.30 si organizza la 4° Caminada dei Capitei, un'escursione naturalistica con 3 percorsi podistici di 7, 12 e 19 chilometri a Nogarole Vicentino: partenza dal municipio con itinerari percorribili fino alle 14.30 e ristori con assaggi di prodotti tipici e formaggi nei caseifici di Nogarole, Trissino e Castelgomberto lungo i vari tracciati.

COLLE DEGLI IRIS. Domenica la Pro Loco Orgiano organizza l'escursione al "Colle degli Iris" con una passeggiata al giardino botanico situato all’inizio di via Castello ad Orgiano in un luogo primaverile, caratterizzato da una grande varietà di piante e fiori a cura di Raffaello Staurengo, appassionato di botanica.

EREMO DI SAN CASSIANO. Domenica alle 8.30 l'Associazione Club Speleologico Proteo organizza la visita guidata all'Eremo di San Cassiano con partenza da piazza Mazzaretto a Lumignano di Longare: in queste zone le grotte e gli anfratti (detti "covoli") lungo le imponenti scogliere rocciose sono stati ripari per uomini preistorici, con reperti risalenti all'Uomo di Neandertal di 200.000 anni fa, ed eremi medioevali.

GRANCONA TRA BORGHI, CASTELLI E STORIE DI UN TEMPO. Domenica alle 8.30 la Pro Loco Val Liona organizza l'escursione storico-naturalistica "Grancona tra Borghi, Castelli e Storie di un Tempo" con una passeggiata nei dintorni di Grancona alla scoperta delle bellezze del territorio locale, immerso nei Colli Berici.

COVOLI DI VALSTAGNA E CANAL BRENTA. Domenica alle 8.30 è in programma a Valstagna l'escursione "Covoli di Valstagna e Canal di Brenta: Storie di Boscaioli e Contrabbandieri": il percorso si sviluppa con un dislivello di 700 metri su sentieri attraversando le pendici dell’altopiano incombenti su Valstagna alla scoperta di luoghi, tradizioni locali, boschi incantati e magiche sorgenti.

FORTE LISSER: DIFESA STRATEGICA SUL CONFINE ITALIANO. Domenica alle 8.45 Guide Altopiano organizzano l'escursione storica "Forte Lisser: Difesa Strategica sul Confine Italiano" nella Piana di Marcesina ad Enego nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago: si potrà visitare il Forte Lisser, costruito tra il 1911 e il 1912 come fortificazione militare a sbarramento della Valsugana per la difesa del confine italiano durante la prima guera mondiale.

SOVIZZO CON GUSTO. Domenica alle 8.45 la Pro Loco Sovizzo organizza l'escursione enogastronomica "Sovizzo con Gusto" alla scoperta dei paesaggi e dei tesori culinari sovizzezi con il racconto degli aneddoti storici sui luoghi visitati e la degustazioni di prodotti locali: ritrovo al Palasport di Sovizzo con rientro alle 15. In caso di maltempo l'escursione sarà rinviata a domenica 14 maggio.

PRIARE DEI CASTELLI DI ROMEO E GIULIETTA. Ogni domenica dalle 16 alle 19 fino a settembre ogni domenica si potrà visitare il complesso ipogeo delle "Priare" tra i Castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore: le visite guidate saranno condotte dal Club Speleologico Proteo di Vicenza, che è stato protagonista dei lavori di ripristino del sito a fine 2008.

PROGRAMMA DELLLE SCURSIONI INFRASETTIMANALI DEL MERCOLEDI' TRA PREALPI VICENTINE E BASSO TRENTINO DA META' MAGGIO A FINE GIUGNO

ELENCO ESCURSIONI