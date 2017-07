Tutte le attività estive dell'Informagiovani di Montecchio Maggiore

ESTATE D'EVENTI 2017 A MONTECCHIO MAGGIORE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Per tutta l'estate l'ufficio InformaGiovani di Montecchio Maggiore ad Alte Ceccato sarà aperto con alcune attività. Il Bando Ideattività 2017 è prorogato fino al 30 luglio 2017, il mercatino dei libri on line è sempre attivo, lo sportello di orientamento scolastico-universitario-lavorativo "ORI.G.aMi" e si lavora per l’Opuscolo Tempo Libero 2017-2018., raccogliendo tutte le iniziative sportive, artistiche, musicali, teatrali del territorio.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ALL'INFORMAGIOVANI MONTECCHIO:

BANDO IDEATTIVITÀ 2017/2. Offre ai giovani della provincia di Vicenza tra i 18 e i 30 anni la possibilità di mettere in gioco le proprie competenze e creatività proponendo un progetto per realizzare corsi, laboratori, attività formative e/o ricreative. La scadenza per presentare la propria idea è stata prorogata al 30 luglio 2017. I progetti vincitori potranno essere realizzati tra settembre 2017 e gennaio 2018 e riceveranno un contributo da 80 a 300 euro. Per maggiori informazioni visitare www.infogiomm.it/ideattivita/ e scaricare il bando. Tematiche: lingue straniere, arte, fotografia, musica, grafica, scrittura, teatro, cucito, fai da te.

MERCATINO ON LINE DEI LIBRI USATI: per agli studenti delle scuole secondarie di 1°e 2° grado (medie e superiori), che vogliono mettere in vendita i propri libri scolastici possono ancora pubblicare il proprio annuncio compilando il modulo disponibile alla pagina http://www.infogiomm.it/servizi-allinformagiovani/mercatino-del-libro-usato, sezione “Come pubblicare i propri libri”. Chi invece è alla ricerca di un libro, può consultare la lista dei libri disponibili sempre alla stessa pagina, sezione “Consulta i libri usati”, e contattare direttamente il proprietario.

TEMPO LIBERO: l’InformaGiovani sta lavorando alla redazione del giornalino “TEMPO LIBERO” 2017/2018, che riunisce tutte le attività per il tempo libero offerte a Montecchio e paesi limitrofi, dallo sport all’arte, dalla musica al volontariato e tanto altro. Chi facesse parte di una associazione e volesse segnalare la propria attività e i propri corsi per vederli pubblicati nell’opuscolo, può scrivere a infogiomm@interplanet.it. Il servizio è completamente gratuito.

ORI.G.aMi: prosegue lo sportello di orientamento scolastico, universitario e lavorativo tenuto dalla dott.ssa e counsellor Lorena Peotta. Le consulenze sono individuali, gratuite, su prenotazione, della durata di un’ora. I prossimi appuntamenti saranno l’1 e il 22 agosto, il 5 e il 19 settembre, dalle ore 15.00 alle 19.00.

INFORMAGIOVANI. Il servizio si rivolge prevalentemente a giovani con target d'età compresa tra i 15 ed i 35 anni ed è strutturato con la duplice connotazione funzionale di ufficio informativo e di spazio di aggregazione e di attività culturali.

INFORMAZIONI E CONTATTI: Ufficio InformaGiovani - 0444.490934 - www.infogiomm.it - infogiomm@interplanet.it - www.facebook.com/InformaGiovaniMontecchioMaggiore/ - sportello in via Leonardo da Vinci 17 ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore negli orari di apertura: martedì 9.30 – 13.00; mercoledì 15.30 – 19.00; giovedì 9.30 – 13.00 e 15.30 – 19.00.

ELENCO INCONTRI