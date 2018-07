Tutta un'altra storia: Visita guidata in corso Palladio

Torna mercoledì 11 luglio il ciclo di visite guidate, a cura dell'associazione Guide turistiche autorizzate che, con il titolo “Vicenza, tutta un'altra storia”, dal 4 luglio al 7 settembre farà conoscere in modo diverso e coinvolgente la città.

"Storie di corso Palladio”, si snoderà lungo l'asse principale della città, ricordando le storie di chi ci ha vissuto nel passato. Tra palazzi esistenti ed altri edifici che non esistono più, i partecipanti potranno conoscere dove sorgeva l'antico albergo “Al Cappello Rosso”, il preferito da Wolfang Goethe e da altri ospiti illustri in visita a Vicenza, dove si trovava il “Caffè all'azzardo”, luogo amato dall'aristocrazia vicentina arredato con specchi e poltroncine di velluto, oppure dove erano le stazioni di posta per far riposare i viaggiatori e cambiare i cavalli.

Tra i palazzi esistenti, il tour si soffermerà sul monumentale Palazzo Chiericati, sulla Ca' d'Oro, verrà svelato perché Andrea Palladio non ha mai vissuto nella casa che porta il suo nome e molto altro ancora.

Una passeggiata con il naso all'insù lungo l'antica “Stra' Grande”, il cui nome spesso è stato modificato in base agli eventi che hanno scandito la storia della città.

Il ritrovo sarà in piazza Matteotti alle 20.30, davanti a Palazzo Chiericati. Il percorso durerà circa un'ora e mezza, con partecipazione a contributo libero.

Il ciclo di visite guidate estive rientra nella rassegna "Estate a Vicenza", realizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e da Aim Gruppo, in collaborazione con il consorzio turistico Vicenzaè e con alcune associazioni e istituzioni culturali cittadine.

Per motivi organizzativi, è richiesta la prenotazione scrivendo un'email a vicenzatourguide@gmail.com.