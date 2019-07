Turisti in sedile: tutti in Panda!

L’appuntamento di LUNEDI 8 LUGLIO con TUTTI IN PANDA! L'organizzazione non viene contemplata!, di Irene Saveriano e Denis Bolognani si svolgerà nell’area esterna del Garage Storico ai Magazzini Comunali di Via Pelosa. Il garage storico conserva i veicoli, le attrezzature e gli strumenti di lavoro più rappresentativi tra quelli utilizzati negli ultimi cinquant'anni dal Comune, oltre a documenti e immagini che ritraggono dipendenti al lavoro o immortalati in momenti di convivialità, con foto risalenti anche ai primi del ‘900. Durante la serata sarà possibile visitare il Garage Storico e godersi lo spettacolo “Tutti in Panda” accomodati su vecchi sedili e circondati da Panda ormai d'epoca.



Immaginatevi di poter partire per un viaggio, senza alcuna aspettativa, e di capitare quasi per caso in posti che non vi sareste mai aspettati di vedere. Ecco quello che è successo a noi! Partendo dall'Italia, verso la Mongolia, il Marocco, la Transnistria... questi sono solo alcuni dei luoghi visitati grazie alla nostra fedele amica Panda.



L’ingresso è libero, inizio ore 21:15.



Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura: 0444 705768 – manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - Facebook Montecchio Maggiore eventi