Turisti in poltrona - Solidarieta' su due ruote nel Sahara

TURISTI IN POLTRONA 20^ edizione 2018

Giardino della Biblioteca, via San Bernardino 5, Montecchio Maggiore (VI)

In caso di maltempo presso la Sala Civica di Corte delle Filande.

Ogni Lunedì ore 21.15

INGRESSO LIBERO





25 GIUGNO

SOLIDARIETA' SU DUE RUOTE NEL SAHARA

di Mirco Targon e Alice Zanni



Il viaggio a Dakar è il sogno di molti viaggiatori, dove l' avventura, il deserto e l'Africa sono i denominatori comuni. Vivere e raccontare il viaggio a Dakar con Alice in sella alla propria moto è già un esperienza unica e indimenticabile, ma il nostro viaggio si è arricchito quando abbiamo saputo unire il piacere del viaggio all'aiuto di una persona che ne aveva bisogno. Gli occhi grandi, neri e lucidi di un ragazzo senza nulla nel deserto, sono stati la nostra grande ricompensa.