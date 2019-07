Turisti in poltrona: Bolivia - dalla misteriosa foresta amazzonica agli spettacolari altopiani

La serata alla scoperta della “BOLIVIA, dalla misteriosa foresta amazzonica agli spettacolari altopiani” con Ennio Savio e Rosanna Bassan si terrà MERCOLEDÌ 10 LUGLIO presso il Giardino della Biblioteca in via San Bernardino. In caso di maltempo presso la Sala Civica di Corte delle Filande.



Cuore dell’America meridionale, incastonata come una pietra preziosa tra catene di montagne e selve impenetrabili, la Bolivia è un paese capace di regalare un’intensa esperienza di viaggio in un contesto naturale e umano ancora integro. Più del 60% del suo territorio fa parte della foresta amazzonica. Partiti da qui, lungo il percorso ci siamo fermati nelle città di Sucre, Potosì con le sue miniere e la spettacolare capitale La Paz, siamo poi arrivati sugli altopiani per ammirare le bellissime lagune popolate dai fenicotteri rosa e l’incredibile Salar di Uyuni, la più grande distesa di sale al mondo.



L’ingresso è libero, inizio ore 21:15.



Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura: 0444 705768 – manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it - Facebook Montecchio Maggiore eventi