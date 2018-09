Tu sei perfett*: Sfilata abiti vintage

Torna l'atteso appuntamento con la sfilata di abiti vintage in Cooperativa Sociale Insieme.



Dalle ore 21, pezzi unici originali sfileranno indossati da modelle e modelli simpatici e sbarazzini.

Spazio Voll collaborerà al gran finale dell'evento, realizzando la NELKEN-Line: la danza in fila indiana promossa e diffusa dal progetto “DANCE! The NELKEN-line” della Fondazione Pina Bausch.



Da non perdere, il pre-sfilata, dalle ore 19 con RICORDA DUO in concerto Al Barco Cooperativa Insieme.