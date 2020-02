Tropicàlia con Go Dugong, Munstac (From Disco to Disco) + AnguriaraFara soundsystem

Venerdì 21 febbraio ore 21 il CSC – Centro Stabile di Cultura indossa gli abiti più tropicali che mai in attesa di un nuovo appuntamento con Tropicàlia, lo spazio dove le tradizioni musicali del mondo e la club culture si contaminano in un dancefloor globale, in una speciale ed unica edição de Carnaval.

Alla consolle alle ore 21 arriva AnguriaraFara soundystem, destinata a cedere il passo alle 23 al dj set di Munstac, compositore elettronico votato alla sperimentazione. In chiusura il dj set di Go Dugong, nome d’arte di Giulio Fonseca, produttore e dj basato a Milano, cultore artigianale di suoni globali e campionatore di ritmi, suoni, lingue dal mondo. Go Dugong presenta il suo nuovo lavoro, TRNT, ep uscito per la Hyperjazz Records, ispirato alla sua Taranto e alla cultura della Taranta.

L’entrata è gratuita entro le 23, a seguire contributo responsabile (5 euro).