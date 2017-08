"Trofeo di Ferragosto": gara di tiro a segno con pistola a bersagli ad Asiago

Martedì 15 e mercoledì 16 agosto dalle 9 alle 18 si svolgerà al Tiro a Segno Nazionale di Asiago in via Alessandro Rossi 54 il "Trofeo di Ferragosto" per la gara di tiro con pistola a bersagli da tiro al piattello frangibili posti a 25 metri con eliminazione diretta. Possibilitá di rientro. Premio a estrazione tra i partecipanti pistola "strike one" in cal 9x21 messa a disposizione dalla Arsenal Firearm. Possibilitá di provare sul campo i loro prodotti compresa la pistola a due canne in cal. 45 ACP.

