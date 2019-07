Trio Morales canta il poeta Pablo Neruda

Salotti Urbani: la sesta edizione inizia con “Il poeta delle stelle”

omaggio del Trio Morales al poeta Pablo Neruda

Giunta alla sesta edizione, la rassegna Salotti Urbani prende il via giovedì 4 luglio alle 21 a Palazzo

Angaran Vaccari a Vicenza, in contrà San Marco, con “Il poeta delle stelle - Willy Morales Trio canta

Pablo Neruda”.



La serata di musica e poesia, realizzata d’intesa col Consolato del Cile a Milano, vedrà protagonista

il cantante, compositore e percussionista cileno Willy Morales, affiancato alla chitarra, percussioni,

voce e computer da Daniela Bamato e alla chitarra, tastiere, minimoog e voce da Douglas Ramirez.

Questa formazione, già applaudita nel Padiglione del Cile in occasione dell’Expo 2015, è

caratterizzata da un repertorio che unisce abilmente bossanova, rumba spagnola, son cubano,

cumbia colombiana e musica tradizionale.



In occasione di Salotti Urbani, Morales proporrà il suo recital “Confesso che ho vissuto”, composto

da pezzi di musica sudamericana, andina e folk cui si alterneranno poesie di Neruda tradotte in

italiano.

La rassegna, curata da Theama con il sostegno di AIM gruppo nell’ambito de L’Estate a

Vicenza 2019, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Vicenza,

porta dunque a Vicenza un autore di grandi successi che ha sempre vantato un rapporto speciale

con l’Italia: Morales ha collaborato infatti con artisti quali Gino Paoli, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi,

Paola Turci, Franco Califano, Mina e Lucio Battisti. Della sua prolifica carriera discografica va

ricordato inoltre l’esordio coi Los Mac’s, una delle principali band psichedeliche emerse in Cile negli

Anni ’60.



Biglietto intero a 10 euro, ridotto under 12 a 8 euro. Per informazioni e prenotazioni 0444 322525

oppure info@theama.it . In caso di maltempo l’appuntamento