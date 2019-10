Trimūrti: miti e dottrine sulle divinità hindu da Hanuman

Secondo la tradizione indiana, Īśvara, il Signore Supremo, manifesta il mondo; Egli è in se stesso non manifestato e affida la nascita, lo sviluppo e la distruzione dell’universo intero alla trimūrti, ovvero le tre divinità Brahmā, Viṣṇu e Śiva le quali partecipano a tutte le trasformazioni che avvengono in ogni essere ed oggetto esistente.

A ognuno degli aspetti divini è attribuita una forza o energia propria, chiamata śakti, simbolicamente rappresentata in forma femminile: la śakti di Brahmā è Sarasvatī, quella di Viṣṇu è Lakṣmī, quella di Śiva è Pārvatī.

La Trimūrti è all’origine di numerose gerarchie divine che costituiscono un insieme di indefiniti mondi divini chiamati devaloka. Dal punto di vista spaziale, anche la trimūrti è un mondo divino, anzi è il mondo divino per eccellenza che va sotto il nome di brahmaloka, la Cittadella degli Dei.

I miti sulle innumerevoli divinità – tra le quali ci soffermeremo su Hanumān – si intersecano con i i principi dottrinali che fondano la tradizione hindu: i Veda sono anādi (privi di origine) e sono il respiro di Īśvara; l’universo è retto da ṛta, l'ordine, che governa dalle sfere celesti al filo d'erba; il Veda si divide in Jñāna khaṇḍa - la sezione conoscitiva - e karma khaṇḍa – la componente dell'azione rituale ovvero lo yajña, il sacrificio, la venerazione, l'offerta di oblazioni alle molteplici divinità.Il suono rende sacro lo strumento, chi lo suona e chi partecipa all'esecuzione.

PROGRAMMA

10:00 - 12:00 Open Day con performance e presentazione degli insegnanti e degli strumenti

12:00 - 13:00 Pranzo e condivisione

13:00 - 15:30 (circa) Collettiva, lezione aperta

Per scoprire insieme a Monia Marchetto, Dottore di ricerca in ‘Lingue, Culture e Società’ insegnante di Lingua Hindi e Letteratura e Cultura Hindi.

Hanuman. La Scuola di Musica e Danza Indiana. La visione contemporanea della storia, la cultura e l'arte musicale dell'India, comprendendo fenomeni sia passati, sia attuali.

Insieme con lo staff di Hanuman:

Alan Bedin, Andrea Ferigo, Angelo Sorato, Maurizio Murdocca, Roberto Perinu, Patrizia Saterini, Nuria Sala Grau, Riccardo Misto, Cinzia Conte.

Trimūrti: miti e dottrine sulle divinità hindu da Hanuman

domenica dalle ore 10:00 alle 15:00

Hanuman. La Scuola di Musica e Danza Indiana

Via Monte Novegno, 4, Vicenza