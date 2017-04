Triduo Pasquale 2017: il programma in tutte le chiese di Vicenza

Ecco tutte le celebrazioni del Triduo Pasquale nelle parrocchie della città di Vicenza tra il centro storico e i quartieri, come riferito dal sito ufficiale della diocesi del capoluogo berico (www.vicenza.chiesacattolica.it) dal Giovedì Santo alla Via Crucis di Venerdì Santo fino alla Veglia Pasquale di Sabato Santo e alla Resurrezione del Signore con la celebrazione della Santa Pasqua per domenica 16 aprile.

PROGRAMMA COMPLETO CON GLI ORARI DELLE FUNZIONI RELIGIOSE NELLE CHIESE IN ORDINE ALFABETICO:

Giovedì Santo 13 Aprile 2017 - Santa Messa in Coena Domini

ANCONETTA, 20.30 / ARACELI, Cristo Re, 20.00 / AUSILIATRICE, 15.30 – 20.30 /

BASILICA DI MONTE BERICO 18.00 / BERTESINA, 20.00 / BERTESINELLA, 20.00 /

CAMPEDELLO, 20.30 / CARMINI, (santa Croce) 20.30 / CASALE, 20.00 /

CATTEDRALE, presieduta dal vescovo Beniamino 20.00, dalle 21.00 Adorazione Eucaristica /

CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 16.00 per ragazzi e anziani - 20.30 / DEBBA, (U.P. Riviera Berica) 20.30 /

LAGHETTO, 15.30 per anziani - 20.30 / LONGARA, 20.30 / MADDALENE, 16.00– 20.00 /

MADONNA DELLA PACE, 16.00 per ragazzi e anziani – 20.00 / OSPEDALETTO, 20.00 /

POLEGGE, 15.00 – 20.00 / SAN FRANCESCO, 20.00 / SAN GAETANO, 18.30 /

SAN GIORGIO 20.30 / SAN GIUSEPPE, 20.30 / SAN LAZZARO 20.30 / SAN LORENZO, 18.30 / SAN MARCELLO, 18.00 /

SAN MARCO, 19.00 / SAN MICHELE AI SERVI, 18.30 / SAN PAOLO, 19.00 / SAN PIETRO, 20.30 / SAN PIO X, 20.30 /

SANT’AGOSTINO, 16.00 per ragazzi del catechismo - 20.00 / SANT’ANDREA, 18.30 /

SANT’ANTONIO, 16.00 per ragazzi del catechismo - 20.00 / SANTA BERTILLA, per ragazzi e anziani 16.00, 20.30 /

SANTA CATERINA, 19.00 / SANTA CROCE BIGOLINA, 20.30 / SANTA LUCIA, 18.00 /

SANTI FELICE E FORTUNATO 19.00 / SETTECA’, Santa Maria Annunziata 20.00 / VILLAGGIO DEL SOLE, San Carlo 20.30 /

Venerdì Santo 14 Aprile 2017 - Via Crucis e Actio Liturgica della Passione del Signore

ANCONETTA, 20.30 / ARACELI, Cristo Re, Actio Liturgica 20.00 / AUSILIATRICE, 15.30 Via Crucis – 20.30 Passione /

BASILICA DI MONTE BERICO, 15.00 Actio Liturgica, 20.30 Ora della Madre / BERTESINA, 15.00 via Crucis 20.00 Actio Liturgica /

BERTESINELLA, 15.00 via Crucis 20.00 Actio Liturgica / CAMPEDELLO, 20.30 / CARMINI, (santa Croce) 20.30 /

CASALE, 15.00 Via Crucis per bambini e ragazzi, 20.00 Via Crucis con Actio Liturgica /

CATTEDRALE, presieduta dal vescovo Beniamino 20.00 Actio Liturgica /

CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 15.00 Via Crucis- 20.30 Actio Liturgica /

LAGHETTO, 8.30 Liturgia delle Ore, 15.00 Via Crucis, 20.00 Via Crucis per le vie della parrocchia, 21.00 Actio Liturgica /

LONGARA, 20.30 / MADDALENE, 15.00 via crucis – 20.00 Actio Liturgica /

MADONNA DELLA PACE, 15.00 via crucis – 20.00 Actio Liturgica / OSPEDALETTO, 20.00 Actio Liturgica /

POLEGGE, 15.00 via crucis – 20.00 Actio Liturgica / SAN FRANCESCO, 15.00 via crucis a parco Querini– 20.00 Actio Liturgica /

SAN GAETANO, 15.30 via crucis, 16.15 Actio Liturgica / SAN GIORGIO: celebrazione a sant’Antonio per l’intera U.P. alle 20.30 /

SAN GIUSEPPE, 15.00 via crucis – 20.30 Actio Liturgica / SAN LAZZARO 15.00 via crucis – 20.30 Actio Liturgica /

SAN LORENZO, 15.00 via crucis / SAN MARCELLO, 18.00 Actio Liturgica / SAN MARCO, 19.00 /

SAN PAOLO, 19.00 / SAN PIETRO, 20.30 / SAN PIETRO INTRIGOGNA (U.P. Riviera Berica) 20.30 /

SAN PIO X, 20.30 / SANT’AGOSTINO, 15.00 via crucis per tutta l’U.P. animata dai ragazzi del catechismo /

SANT’ANDREA, 18.30 Actio Liturgica / SANT’ANTONIO, 20.30 Actio Liturgica per tutta l’U.P. /

SANTA BERTILLA, 15.00 via crucis – 20.30 Actio Liturgica / SANTA CATERINA, 19.00 /

SANTA CORONA, 15.00 Via Crucis presieduta dal Vescovo / SANTA CROCE BIGOLINA, 20.30 /

SANTA LUCIA, 15.30 via crucis – 18.00 Actio Liturgica / SANTI FELICE E FORTUNATO 15.30 via crucis – 19.00 Actio Liturgica

SETTECA’, 15.00 via Crucis 20.00 Actio Liturgica / VILLAGGIO DEL SOLE, San Carlo 15.00 Via Crucis, 20.30 Actio Liturgica

Sabato Santo 15 Aprile 2017 - Veglia Pasquale

ANCONETTA, 20.30 / ARACELI, Cristo Re, 21.00 / AUSILIATRICE, 20.30 / BASILICA DI MONTE BERICO, 21.00 /

BERTESINA, 21.00 / BERTESINELLA, 21.00 / CAMPEDELLO, 21.00 / CARMINI, (santa Croce) 20.30 /

CASALE, 20.30 / CATTEDRALE, presieduta dal vescovo Beniamino 21.00 Veglia Pasquale /

CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 21.00 / DEBBA (U.P. Riviera Berica) 21.00 a Debba / LAGHETTO, 21.00 /

LONGARA, 21.00 / MADDALENE, 21.00 / MADONNA DELLA PACE, 21.00 / OSPEDALETTO, 21.00 /

POLEGGE, 21.00 / SAN FRANCESCO, 21.00 / SAN GAETANO, 21.00 / SAN GIORGIO, 21.00 /

SAN GIUSEPPE, 21.00 / SAN LAZZARO 9.00 L’Ora della Madre, 21.00 Veglia Pasquale /

SAN LORENZO, 20.30 / SAN MARCELLO (Filipini), 20.00 / SAN MARCO, 21.00 /

SAN MICHELE AI SERVI, 10.00 Ora della Madre (preghiera all’Addolorata) / SAN PAOLO, 21.30 /

SAN PIETRO, 21.00 / SAN PIO X, 21.00 / SANT’AGOSTINO, 21.00 / SANT’ANDREA, 21.00 /

SANT’ANTONIO, 22.00 / SANTA BERTILLA, 21.00 / SANTA CATERINA, 21.00 / SANTA CROCE BIGOLINA, 21.00 /

SANTI FELICE E FORTUNATO 21.00 / SETTECA’, 21.00 / VILLAGGIO DEL SOLE, San Carlo, 21.00

Domenica 16 Aprile 2017 - Sante Messe di Pasqua - Resurrezione del Signore

ANCONETTA, 8.00 – 10.30 / ARACELI, Cristo Re, 8.30 – 11.00 – 19.00 (santa Maria) / AUSULIATRICE, 8.00 – 9.00 -.10.30 /

BASILICA DI MONTE BERICO, 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 16.00 – 17.00 -18.00 – 19.00 /

BERTESINA, 9.30 / BERTESINELLA, 8.30 – 11.00 – 18.00 / CAMPEDELLO, 11.30 /

CARMINI, (santa Croce) 9.30 – 11.00 – 18.30 / CASALE, 10.00 /

CATTEDRALE, 8.30 – 10.30 ( presieduta dal vescovo Beniamino) - 19.30; Vespri solenni presieduti dal Vescovo 17.30 /

CUORE IMMACOLATO DI MARIA, 8.00 – 9.00 – 11.30 – 19.00 – Vespri 16.00 / DEBBA (U.P. Riviera Berica) 10.00 a Debba /

LAGHETTO, 8.30 – 10.30 / LONGARA, 10.00 / MADDALENE, 8.30 – 10.30 – 19.00 (Maddalene Vecchie) /

MADONNA DELLA PACE, 9.00 – 11.00 -17.00 / OSPEDALETTO, 8.00 – 10.30 / POLEGGE, 8.30 – 10.30 /

SAN FRANCESCO, 8.00 – 10.30 / SAN GAETANO, 8.30 – 11.00 – 18.30 / SAN GIORGIO, 11.00 /

SAN GIUSEPPE, 8.00 – 10.30 / SAN LAZZARO 8.30 – 10.30 – 18.30 / SAN LORENZO, 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30 /

SAN MARCELLO, 9.30 – 11.00 – 12.5 – 16.30 - 18.00 / SAN MARCO, 9.00 – 11.00 – 18.30 /

SAN MICHELE AI SERVI, 9.30 – 11.00 – 21.00 / SAN PAOLO, 9.00 – 10.30 /

SAN PIETRO, 9.00 – 10.30 – 18.00 / SAN PIETRO INTRIGOGNA (U.P. Riviera Berica) 9.00 a San Pietro /

SAN PIO X, 8.30 – 10.00 – 12.00 – 18.30 (comunità nigeriana) / SANT’AGOSTINO, 8.30 – 11.15 /

SANT’ANDREA, 8.00 – 10.30 -18.30 / SANT’ANTONIO, 8.30 – 10.00 – 19.00 /

SANTA BERTILLA, 8.30 – 10.30 -18.30 / SANTA CATERINA, 8.30 (Santa Caterinella) – 10.30 – 18.30 /

SANTA CROCE BIGOLINA, 8.00 – 11.30 / SANTA LUCIA, 8.00 – 10.30 - 17.00 /

SANTI FELICE E FORTUNATO 8.30 – 11.00 / SANTO STEFANO, 10.30 – 17.30

SETTECA’, 10.00 / VILLAGGIO DEL SOLE, San Carlo 8.30 – 10.30

