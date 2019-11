Tributo ai The Cure al Mamaloca

Headliner della serata i Seventeen Seconds, gruppo storico con trentennale esperienza live che dal 2005 attraversa i migliori palchi italiani proponendo in assoluto uno dei migliori tributi a The Cure. Un omaggio fatto non solo di passione e competenza, ma addirittura di strumentazione originale usata dagli stessi Cure nei loro concerti.

Torna al Mamaloca tutta la magia dei Cure. A seguire ci sarà un dj set che ripercorrerà i quarantanni di carriera attraverso le sonorità di coloro i quali dai Cure hanno preso ispirazione!

DJ set a cura di NewWaveNight : Dark - Wave - Electro - 80's - Synthpop

Last Dance - The Cure + NewWaveNight

sabato dalle ore 22:00 alle 01:00

Mamaloca

Strada del Pasubio, 421, 36100 Vicenza