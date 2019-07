Tributo Ai Pink Floyd Con I Wit Matrix

Uno Spettacolo Carico Di Emozioni

Mercoledì 31 Luglio 2019 -

Piazza San Zeno - San Zeno - Cassola (VI)

La voglia di ascoltare le magiche melodie dei Pink Floyd non finisce mai

A San Zeno di Cassola mercoledì 31 luglio ci saranno i Wit Matrix , tribute band tra le piu’ seguite in Italia con il loro concerto “tributo ai Pink Floyd”, uno spettacolo carico di emozioni , nuovi effetti speciali e video in alta definizione.

Nella serata saranno proposte tutte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album “ the dark side of the moon “ “ the wall “ “wish you were here” “ division bell ” “ animals “e altri ancora , le canzoni dei Pink Floyd che ormai possiamo definire opere , hanno attraversato quattro decenni di storia della musica, mantenendo costante l'interesse del pubblico nei loro confronti, motivo per cui lo spettacolo è adatto a tutte le fasce d'età.

La tribute band italiana sulla scena da oltre un decennio si e’ specializzata nel riprodurre le musiche della storica band inglese non solo musicalmente ma anche in quella prettamente scenografica ,con l’uso del famoso schermo circolare dove vengono proiettati i caratteristici filmati , laser e light show sofisticatissimi per ricreare le atmosfere dei concerti della band britannica , particolarità che ha permesso ai wit matrix di varcare le frontiere e portare il loro tributo oltre che in tutta la penisola anche all’estero con grande consenso di critica e pubblico .

Al seguito degli artisti, naturalmente, lo staff di professionisti formato da tecnici video e luci così come da ingegneri del suono, per contribuire a dare allo spettacolo la giusta imponenza studiato com'è nei minimi particolari coordinati dalla regia di Emilio Noaro .



i "Wit Matrix", formati da 10 elementi, affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Randy Albiero, a quella ritmica e stell guitar Francesco Fiorese, alle tastiere Claudio Tiso , Alessandro Farina il polistrumentista del gruppo al sax e flauto traverso e chitarra , Andrea Bassan percussioni e batteria , voce solista di Mirko Zanotto, le tre coriste Antonia Pia, Serena Pasinato, Marta Melchiorri.