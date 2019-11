Over Gold tributo ai Dire Straits a Valdagno

Venerdì 21 Febbraio Ore 21.00

Teatro Super di Valdagno (VI)



Dire Straits Over Gold.

Uno straordinario tributo alla band inglese Dire Straits ed al suo storico leader e frontman Mark Knopfler. Tutto il meglio della loro discografia riproposto in uno spettacolo di impronta fortemente rock, ispirato alle loro migliori esibizioni live degli anni ’80. Sultans Of Swing, Tunnel Of Love, Brothers in Arms, Money for Nothing, sono hit che hanno segnato indelebilmente una generazione di appassionati del panorama musicale più in voga degi ultimi trent’anni. Dire Straits Over Gold è un progetto che si è evoluto sulla base di una decennale esperienza e che oggi propone sui palchi italiani e non solo, uno spettacolo assolutamente imperdibile.



Prezzo Unico: 20,00€ (€ 18,00 + € 2,00 d.p)



Acquisti Online, Acquisti da Call Center (Tel. 199 20 80 02) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 338 18 26 765 oppure Tel. 0445 40 19 09): 21,00€ (18,00 € + 3,00 € d.p)

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00



PREVENDITE DISPONIBILI PRESSO:



– Teatro Super, Viale Trento 28, Valdagno

Giovedì, Martedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.00

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.00

Domenica dalle 15.00 alle 23.00

CHIUSO LUNEDI

Info: valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445 401909