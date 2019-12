Tributo ai Dire Straits al The Big

La musica come tutte le arti, si sa, non ha tempo. Le magiche note dei Dire Straits hanno infiammato il mondo della discografia a cavallo degli anni 70/80/90 anche se per noi non hanno mai smesso di farlo. La pensano così le decine di migliaia di persone che negli ultimi anni hanno riscoperto questo splendido repertorio assistendo ai nostri concerti.

I Dire Straits hanno scelto di non esserci più. Per noi è un onore continuare a dare gloria a canzoni memorabili che hanno segnato vita, storia e sentimenti di milioni di persone attraverso almeno 3 generazioni.

Dire Straits Over Gold @ The Big Vicenza

Via Savona n.80, Torri Di Quartesolo VI

Info & Prenotazioni: 0444 267203

sabato 21 dicembre 2019

inizio ore 22.00

ingresso libero