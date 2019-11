Tributo a Michael Jackson – jackson one

Venerdì 3 Aprile 2020 – Ore 21.00

Teatro Super di Valdagno (VI)



JACKSON ONE – Michael Jackson tribute Band

E’ un incredibile progetto che unisce visual e musiche dell’indimenticabile Re del pop. Piu’ che un tributo vuole essere un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna.

Roy Paladini è il frontman dal folgorante talento, in grado di ricreare le emozioni e la magia dell’unico grandissimo Michael Jackson, tra musiche e coreografie curate con attenzione maniacale, incredibile poliedrico artista dalla consolidata esperienza europea come IMPERSONATOR.

Uno show senza respiro coadiuvato dalla presenza di ballerini professionisti e di una band d’eccezione che vede tra gli altri Ricky Roma lo storico batterista di Umberto Tozzi, per rivivere il più grande artista di tutti i tempi!!!

I T ‘ S – A L L – F O R – L O V E



Prezzo Unico: € 20,00 (€ 18,00 + € 2,00 d.p)



Acquisti Online, Acquisti da Call Center (Tel. 199 20 80 02) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 338 18 26 765 oppure Tel. 0445 40 19 09): € 21,00 (€ 18,00 + € 3,00 d.p)

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00



PREVENDITE DISPONIBILI PRESSO:



– Teatro Super, Viale Trento 28, Valdagno

Giovedì, Martedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.00

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.00

Domenica dalle 15.00 alle 23.00

CHIUSO LUNEDI

Info: valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445 401909