Tributo a David Bowie al Mamaloca

Sabato 04 Gennaio e Domenica 05 a ridosso di quello che sarebbe stato il suo 73 compleanno il Mamaloca presenta una due giorni incentrata su colui che è stato tra i più influenti artisti del novecento.

Sabato 4 gennaio

A partire dalle 21.00 con una serie di videoproiezioni, alcune della quali davvero rare, di video in studio ed esibizioni live. Come sottofondo musicale ci sarà una carrellata degli artisti che hanno preso spunto e che maggiormente hanno influenzato David Bowie nel corso della sua carriera. Da Elvis Presley ai Nine Inch Nails, da Diana Ross ai Placebo, da Little Richards ai Kraftwerk continuando con Queen, Gary Numan, The Cure, Marilyn Manson…

Alle 22:30 un concerto imperdibile degli Scary Monsters ltd. - David Bowie & Friends Tribute Band Gruppo che da più di dieci anni reinterpreta il repertorio di Bowie in versione elettrica con alcuni momenti di atmosfera, mettendo anche in risalto la dimensione scenica sia acustica che visiva.

Nel post concerto ci sarà un DJ set a cura NewWaveNight che ripercorrerà in versione “dance” gli anni sul pianeta terra dell’alieno caduto dallo spazio!

Domenica 5 gennaio

Si comincerà alle 19:00 con una esibizione tutta in acustico di Giuseppe Piol polistrumentista, cantante, produttore e remixer per artisti internazionali come Alcazar (SWE),Yellowire (UK), Nivek Tek(USA), Ivano Tolio (ITA), Annikafiore (SWE) e molti altri che reinterpreterà con il solo aiuto della chitarra i brani più significativi del Duca bianco.

I brani saranno intervallati da diapositive trasmesse su un maxischermo che faciliteranno la comprensione del brano stesso. A commentarli ci sarà Alberto Santin.

Chi è David Bowie?

E’ forse il ragazzino di Brixton che pubblica il suo primo album lo stesso giorno che i Beatles fanno uscire Sgt. Pepper decretandone così il totale fallimento? O è colui che conscio della sua fine imminente decide di lasciarci un testamento musicale con un album incredibile. Un misto tra jazz, rock, elettronica sperimentale e ambient minimal?

Bowie tutto questo e molto di più.

Bowie sessualmente ambiguo di Hunky Dory? L’alieno venuto dallo spazio di Ziggy Stardust? L’androgino Aladdin Sane con il fulmine sul volto o ancora il “tossico” di Berlino, il pugile, la rockstar, l’eclettico, il camaleontico, il solitario, l’inafferrabile… o cos’altro?

BOWIE IS!

“Ho sempre sentito il bisogno di essere qualcosa di più che un semplice essere umano” (David Bowie 1976)

DAVID BOWIE IS

Mamaloca

Strada del Pasubio, 421, Vicenza