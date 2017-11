Trekking notturno al Sengio Alto sul Pian delle Fugazze con cena in malga

Sabato 11 novembre alle 14.30 Piccole Dolomiti Sport organizza l'escursione serale Sengio Alto con cena in Malga Cornetto sul Pian delle Fugazze tra il Veneto e il Trentino. Ritrovo al parcheggio Lidl di Schio in via Vicenza 41. Difficoltà: media. Dislivello: 600m. Rientro le 20/20.30 per la tavolata in malga con menù di piatti tipici.

ITINERARIO. Si salirà in auto nei pressi del Passo Pian delle Fugazze, dove ci si incamminerà verso il sentiero scolpito 100 anni fa tra pinnacoli e pareti di roccia, che attraversa per lungo il gruppo del Sengio Alto, spartiacque tra Vicentino e Trentino, dal Monte Cornetto alla Cima delle Ofre, passando per i Tre Apostoli e il Baffelan. Al ritorno passaggio sul nuovo ponte di corde. Ad ora ci cena (20.00/20.30 circa) giungeremo a Malga Cornetto dove ci aspetteranno ottimi piatti tipici.

Abbigiamento: vestiario adatto alla stagione, uno zainetto con un pò di cibo e acqua. Si raccomandano scarponi o scarpe basse da trekking con suola rigida.

Quota escursione + cena: Antipasto di affettati misti + primo piatto + acqua + bicchiere di vino + caffè + guida = 23 euro + Antipasto di affettati misti + secondo piatto + acqua + bicchiere di vino + caffè + guida = 25 euro.

Iscrizione obbligatoria con posti limitati - Possibilità di noleggio torcia frontale: 3 euro.

Per info o prenotazione: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258 - AMM Accompagnatore Media Montagna - Collegio Guide Alpine Veneto: Davide Deganello.

