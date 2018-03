Trekking musicale: Pasquetta tra passi e musica

Escursione con Asiago Guide e Il Benessere dal Suono

Quale miglior modo di passare pasquetta se non in compagnia in mezzo alla natura? Accompagnati dalle note armoniose di Kety Marcante e Davide Mattiazzi cammineremo tra la rigogliosa vegetazione e lo scorrere dell'acqua nella valle dei Mulini di Lusiana. A metà percorso ci fermeremo per un pic nic (poteva mancare a pasquetta???)



Trekking e musica, un’esperienza sensoriale unica

La splendida Valle dei Mulini, un paesaggio che sembra richiamare gli habitat tropicali, con ruscelli, cascate, vegetazione verde rigogliosa. Una Natura che sa donare bellezza.

e MUSICA

Ascoltare con tutti i sensi note, vibrazioni che riecheggiano tra gli alberi, i ruscelli, i prati e i fiori.

Ritrovo:

ore 09.45 al parcheggio della Chiesetta di S. Anna a Salcedo, Vi.

Spostamento: con mezzo proprio.

Durata dell’escursione: Giornata intera. Necessario pranzo al sacco.



Difficoltà: 3 su una scala da 1 a 5



Prenotazione obbligatoria sul sito https://www.asiago.it/it/guide/asiago_guide/contatti/



Costo: 15 euro (gratis sotto i 15 anni) comprensivi di guida, accompagnamento musicale, assicurazione.

Da portare con se: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto ad un'escursione, acqua per tutta la durata dell'escursione, una coperta per il pic nic, pranzo a sacco.