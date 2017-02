"Trekking Hindukush 2017": alpinismo umanitario in Pakistan

Dal 16 giugno all'8 luglio si terrà la spedizione "Trekking Hindukush 2017" con 13 giorni di alpinismo umanitario all'interno del progetto "Cristina Castagna Community Climbing Center". Il programma oltre al tragitto lungo la Karakorum Highway, l'antica via della seta con i suoi suggestivi paesaggi e variopinti empori, prevede diverse esperienze di viaggio. Vi sarà un breve trekking con possibilità di escursioni libere, un periodo dedicato alla scalata di alcune bellissime montagne e infine un gruppo impegnato nel lavoro umanitario. Coordinamento e organizzazione: Tarcisio Bellò (Cai Marostica), Mirco Forte (Cai Camisano) e Stefano Mattiello, che accompagneranno il gruppo durante il viaggio, nei lavori, nel trekking e nelle scalate in programma. Possibilità di rientro al 5 luglio dallo stesso percorso di andata del trekking. Le date di partenza e rientro sono vincolanti, ogni variazione di data comporterà costi supplettivi. Il prezzo comprende: volo internazionale Venezia-Islamabad e ritorno con 20 kg di franchigia bagaglio e tasse aereoportuali, trasferimenti interni con autobus o aereo per Gilgit, pulmino al villaggio di Ghotolti e ritorno a Islamabad. Sono comprese inoltre assicurazione spese mediche e bagaglio, permessi di viaggio, sistemazione in camera doppia a Islamabad con b&b (Hill View Hotel), a Gilgit con pensione completa (PTDC Motel), organizzazione del trekking e del campo base con pensione completa, tende, sedie, tavoli, stoviglie, materassini, lampade, cuoco, vitto e trasporto sacca personale con asini o portatori, accompagnatore Tarcisio Bellò con guide locali parlanti inglese di grande simpatia e competenza il professor Amin Sha e il maestro Rasa Aman Sha. Possibilità di fare un cargo qualche settimana prima con dei materiali da inviare in loco per ridurre al minimo il tempo di viaggio in andata. Saranno spediti inoltre alcuni cibi italiani per rendere più piacevoli i cibi preparati della cucina e i giorni di permanenza al campo base (baccalà, sopressa, insaccati nostrani, sughi, pasta, tortellini ecc). Serve passaporto valido (almeno fino a dicembre 2017) da inviare entro fine febbraio per il rilascio del visto d’ingresso dal consolato pakistano in Italia (costo del visto escluso dal pacchetto viaggio) non è più necessaria la marca da bollo. Non sono compresi il visto sul passaporto 150 euro e l’assicurazione di annullamento volo e servizi 130 euro (per i casi di malattia o emergenze professionali). Quota di partecipazione trekking: 2700 euro + 100 euro di iscrizione-offerta liberale da versare alla onlus "Montagne e Solidarietà", destinata al progetto umanitario. Le iscrizioni (con tutti i dati necessari) e i versamenti degli anticipi di 100 euro devono pervenire entro venerdi 17 febbraio 2017 con saldo richiesto un mese prima della partenza. Per informazioni: tarcisiobello@hotmail.it - 334.8244111 - www.montagneesolidarieta.it

Programma Trekking: partecipazione aperta a escursionisti con esperienze di trekking e di viaggio. Da Ghotolti, un giorno e mezzo di trekking risalendo la valle Bharu Gah fino a Mahthantir e per la Soot Gah fino al campo base in riva ai Gashukis Lakes. Tredici giorni di campo base con escursione libere. Infine rientro dal Brocca Pass e la valle Chantir Gah a Ghotolti.

Programma Alpinismo: partecipazione aperta ad alpinisti con esperienza su cime di cinque-seimila metri. Stesso percorso del trekking con tredici giorni in campo base utilizzabili per scalate libere su cime di cinquemila metri (Cima Alpinisti Vicentini, Soot Gah, Iqbal peak, Brocca peak ecc.). Si tenterà la prima ascensione della cima Jinnah Peak 6177 m e dell’inviolata parete nord di Italia Peak 6189 metri.

Lavoro Umanitario Cristina Castagna Center: la partecipazione è aperta a tutti gli amici interessati a collaborare nell’opera assieme a Stefano Mattiello per procedere nell’opera di scavo e livellatura del terreno e predisporre i ripiani di fondazione del Rifugio Cristina Castagna. A questo scopo si è deciso di acquistare in loco uno scavatorino bobcat per svolgere più celermente e minor fatica il movimento sassi e terra. I lavori verranno eseguiti assieme alla gente locale e agli amici pakistani del "Comitato Cristina Castagna Climbing Center". Stefano Mattiello e Tarcisio Bellò partiranno il 10 giugno per poter avviare i lavori, organizzare l’accoglienza e pianificare meglio possibile il programma del gruppo di trekkers e alpinisti, che partirà assieme a Mirco Forte la settimana successiva.

ELENCO ESCURSIONI