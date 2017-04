Trekking al tramonto sul Monte Interrotto nell'Altopiano di Asiago

Sabato 6 maggio alle 17.30 le Guide Altopiano organizzano l'escursione storica "Monte Interrotto: l’occhio degli austriaci sulla piana centrale" con un trekking serale al tramonto nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. Si partirà dal Forte Interrotto, antica caserma militare, per attraversare boschi intrisi di storia fino a raggiungere i cimiteri austroungarici tra gli unici ancora presenti sui campi di battaglia dell'Altopiano. Caserma o Forte Interrotto si trova sopra il Monte Interrotto e vicino al Monte Mosciagh.

CONTESTO STORICO: durante la Strafexpedition in questi luoghi si compì uno degli atti di maggior valore da parte dell'esercito Italiano ormai in balia del nemico.le valorose fanterie del 141° reggimento della brigata Catanzaro con furiosi attacchi qui riuscirono a togliere al nemico e a mettere in salvo alcune batterie da campagna. Nonostante questo le truppe del 141 dovettero ritirarsi il 28 Maggio per il precipitare della situazione in altri settori del fronte e lasciare la zona definitivamente in mano al nemico.

PROGRAMMA: ritrovo e partenza dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Durata dell'escursione: mezza giornata. Difficoltà: Media. Dislivello: 300 metri. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni invernali (no jeans), pile, giacca a vento, berretto, guanti e un cambio di vestiti pronto in auto. Accessori consigliatìti: occhiali da sole e crema solare. Portare tè caldo e acqua in borracce.

COSTO: 15 euro per gli adulti; 5 euro per i ragazzi fino a 15 anni. Cena facoltativa in rifugio al costo di 20/25 euro. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 5 maggio al numero telefonico 340.7347864 o via e-mail a info@guidelatopiano.com.

(nella foto in alto il Forte Interrotto nell'Altopiano di Asiago)

