Trekking al Col Santo sul Monte Pasubio fino al Rifugio Lancia

Domenica 12 novembre alle 8 Amici Piccole Dolomiti Sport organizza l'escursione al Col Santo sul Monte Pasubio fino al Rifugio Lancia. Ritrovo al parcheggio del Lidl a Schio in via Vicenza 41. Dislivello: in salita 850 m. Difficoltà: media. Pranzo al sacco, vistp che il rifugio è chiuso. Portare vestiario adatto alla stagione, un piccolo zainetto con cibo e acqua. Si raccomandano scarponcini o scarpe basse da trekking.

ITINERARIO. Salita in auto fin sopra il paese di Giazzera (TN), dove parte il nostro sentiero, che ci condurrà all’Alpe Alba con le sue meravigliose baite in pietra. Saliremo poi fino alla cima del Col Santo 2112m, tra le cime più alte del Monte Pasubio. Un primo tratto in discesa ci porterà in breve al Rifugio Lancia, il tutto accompagnati da bellissimi boschi di larici color giallo-oro. rientro è previsto nel tardo pomeriggio.

Quota di partecipazione: 15 euro adulti - 5 euro per bambini fino a 14 anni

Per info o prenotazione: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.257258 - AMM Accompagnatore Media Montagna - Collegio Guide Alpine Veneto - Davide Deganello.

