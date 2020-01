Tre giorni di comicità allo Spazio Bixio con Francesca Puglisi

Il Bixio apre le porte all’attrice e autrice Francesca Puglisi, napoletana, classe 1981, protagonista di tre appuntamenti legati dal filo rosso della risata nelle sue più diverse declinazioni. Un week end all’insegna della comicità in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio allo Spazio Bixio, la sala off del Comune di Vicenza curata per la parte artistica e organizzativa da Theama Teatro. Per la sua 14ª rassegna di spettacolo, quest’anno intitolata “Mutazioni 01 - Oltre il teatro”.

Venerdì 24 alle 19 (con aperitivo) alla scoperta delle tragicomiche avventure di “Una terrona fuori sede”, spassoso viaggio tra ricordi personali e video creati dall’artista per la pagina satirica Il terrone fuori sede, attiva su Facebook e Instagram, alla scoperta delle difficoltà di chi - come è stato per lei, trasferitasi quindici anni fa a Milano dove ha frequentato la scuola del Piccolo - arriva al Nord “da giù”, portandosi dietro tradizioni, abitudini, visioni del mondo e stili di vita spesso non facili da far convivere con quelli della nostra nuova casa.

Sabato 25 gennaio, alle 21, la Puglisi proporrà invece il suo spettacolo, successore del fortunato “Ccà nisciuno è fisso” e freschissimo di debutto, “Non è Francesca. Storie di ordinaria contraddizione”, scritto con la collaborazione drammaturgica di Laura Pozone e Riccardo Piferi e con la supervisione al testo di Lucia Vasini.

È l’imperfezione al tempo dei social a brillare al centro di questo nuovo spettacolo, nel quale l’attrice si interroga sulle contraddizioni che ognuno di noi, in una società che ci chiede di essere perfetti, vive nel momento in cui inevitabilmente si accorge di non esserlo. Che fare allora? Accettarle e gestirle oppure combatterle? Divisa tra una dimensione familiare e un’altra filtrata e mascherata dall’occhio tanto indiscreto quanto ammaliatore dei social, Francesca Puglisi confessa le proprie contraddizioni, anche quelle più difficili da ammettere, dolorose e comiche al tempo stesso.

Domenica 26 gennaio, infine, appuntamento con il workshop “Essere comici”, già sold-out, sia per attori in attività che per appassionati e neofiti. Dalle 10 alle 18, sempre al Bixio, il percorso di formazione condotto dall’attrice si articolerà in una prima parte teorica, fino alle 13, e in una seconda parte pratica, come training collettivo nel quale esercitarsi singolarmente e in coppia.



Biglietti: per lo spettacolo con aperitivo di venerdì, ingresso unico a 8 euro; per lo spettacolo di sabato, interi a 12 euro, ridotti a 10 (over65 e under25), studenti a 8; per chi desidera assistere a entrambi gli appuntamenti, biglietto cumulativo a 12 euro.

Inauguriamo assieme la nuova stagione del Teatro Spazio Bixio:

Per informazioni: www.teatrospaziobixio.com; info@teatrospaziobixio.com; 0444 322525 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18); 345 7342025 (il sabato e i festivi di spettacolo dalle 10 alle 18).