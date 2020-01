Domenica sera all'Osteria Castello di Chiuppano concerto del cantautore cosmopolita Andrea Musioa aliasTramuntana.

Il progetto autorale «Tramuntana» é un compendio eclettico di canzoni raccolte in un genere folk-fusion, dove si unisce il testo in italiano e dialetto salentino con sonoritá e ritmi di musiche dal mondo attraverso la chitarra elettrica e l'effettistica.



Di origine trentina e pugliese, e residente da dieci anni in Portogallo. Attraverso le sue multiple identitá, Andrea Musio ha potuto creare un repertorio di originali che raccontano tutte queste storie di passaggi, di lingue e di incontri.

Sempre alla ricerca dell'orizzonte, presenta il suo ultimo lavoro «Dunya», un disco dedicato all'universo femminile e all'intimitá.

FEB 2

Tramuntana (Andrea Musio) | Osteria al Castello

domenica dalle ore 19:00 alle 22:00

Osteria al Castello

Via Rossi Ales. 15, Chiuppano