Domenica 6 agosto alle 17 "Piccole Dolomiti Sport" organizza l'escursione "Tramonto, Luna Piena e Malga sul Monte Novegno" nelle Piccole Dolomiti. Salita in auto sul Monte Novegno fino alla quota di 1450 m, dove si lasceranno i mezzi e ci incamminerà verso il sentiero per le 3 cime principali attorno la Busa: Cima Novegno 1552 m, Cima Alta 1629 m e Cima Rione 1691 m. Durante l'escursione si potrrà ammirare prima il tramonto e poi la luna piena. La guida si riserverà ad illustrare il territorio negli aspetti storico/naturalistici.

CENA IN MALGA. Verso le ore 21 ristoro a Malga Novegno con cena di piatti tipici locali. Menù: un piatto a scelta tra: pasta con sugo - sopressa con formaggio e polenta -- formaggio tosella e polenta - un bicchiere di vino e un bicchiere d'acqua - pane - caffè (anche corretto). Il rientro in auto è previsto per le ore 22-22.30.

RITROVO: domenica 6 agosto a Schio nel parcheggio Lidl in via Vicenza 41

DISLIVELLO: in salita 350 metri con difficoltà media/facile

ABBIGLIAMENTO E CALZATURA: vestiario adatto alla stagione e al cima fresco della sera, un piccolo zainetto con un pò di cibo e acqua. Si raccomandano scarponcini o scarpe basse da trekking. Consigliata una pila.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 euro escursione guidata + cena in malga - 15 euro bambini e ragazzi fino a 14 anni.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: piccoledolomitisport@gmail.com - 328.1257258.

