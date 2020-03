Altopiano:passeggiata guidata naturalistico-culturale al tramonto

TIPO DI ATTIVITÀ: Passeggiata guidata naturalistico-culturale al tramonto

META: Altarknotto a Rotzo - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)



DESCRIZIONE:

L’Altar Knotto è una suggestiva formazione rocciosa posta a strapiombo sulla Val d’Astico la cui forma ricorda quella di un grande altare. Ha evocato da sempre racconti più o meno fantastici e leggende popolari. La bellezza di questo luogo è dovuta non solo alle suggestive forme, ma anche alla rigogliosa flora che lo circonda, passando velocemente dalle piante termofile dei ciglioni alla vegetazione tipicamente alpina delle nostre montagne. Questo percorso che attraversa uno rigoglioso bosco di faggi ci porta all’osservazione del tramonto dall’Altaburg regalandoci un panorama mozzafiato sulla Val D’Astico, per poi giungere all’ Altar knotto e concludere il percorso ad anello al calare del crepuscolo per una semplice strada sterrata nel bosco.



La prenotazione è obbligatoria.



Al termine dell’escursione è possibile fermarsi a cena al Rifugio Campolongo con un menù tipico a 20€ che comprende un abbondante piatto unico (stinco polenta e crauti oppure tosella polenta e funghi), dolce (crostata alla marmellata oppure strudel o tiramisù fatti in casa) acqua, vino sfuso e caffè.



DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti particolarmente esposti, l’Altar knotto come pure l’Altaburg si trovano però a strapiombo sulla Val D’Astico.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, guanti e berretto.

COSTO: 10€, per l’escursione guidata con lanterne. Gratis per i ragazzi sotto i 15 anni e per gli insegnanti (esibendo apposito modello).

LUOGO DI RITROVO: ore 17.30 al Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com



Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni. Siamo a disposizione per famiglie, scuole, gruppi e privati che vogliono scoprire questo territorio in sicurezza e con la competenza di una guida.

Scoprire la storia dei luoghi che incontreremo, con la calma e la piacevolezza del camminare:

questo è ciò che vi offriamo! Un’esperienza sostenibile grazie alla quale risvegliare

i sensi e rigenerare la mente…

Paesaggi da Cartolina - Sulle tracce della Fauna - Scoprendo i Fiori montani - Le Città di Roccia - Escursioni con Astrofilo...

Giro Malghe - Degustazioni guidate di Asiago DOP - Andar per Erbe - Sulle tracce dei Cimbri...

Albe in Malga - Escursioni Notturne - A lume di candela - Bagno di Foresta - Animazione alla Lettura...

La Guerra dei Forti - La Battaglia degli Altipiani - Vita in trincea - Sentieri di Guerra - Letteratura di Guerra