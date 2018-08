Trail delle Creste a Schio: 8° edizione

8° TRAIL delle CRESTE

ovvero

20 Km sui sentieri tra il Monte Novegno e il Monte Summano,

da percorrere tutti d'un fiato o da condividere con un compagno di staffetta (10Km + 10Km).

#BECAUSEBITUMENISBORING



Domenica 12 Agosto

🕙 9.00 partenza in linea

🕙 10.40 arrivo dei primi concorrenti

🕙 14.30 premiazioni



🍝 Pasta Party con i GNOCCHI della Sagra San Rocco di Tretto

🍺 Birra a fiumi by BIRRONE

🎧 PEDRO DJ



PER COLORO CHE NON CONOSCONO LA ZONA, QUESTO E' IL LINK DA SEGUIRE PER RAGGIUNGERE LA ZONA PARTENZA / ARRIVO:

San Rocco di Tretto - Schio - (VI)