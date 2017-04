"Trail degli Immortali": gara di running in 3 tappe a Gallio

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio sull'Altopiano di Asiago si terrà il "Trail degli Immortali", competizione individuale di trail running in 3 tappe di 39 km, 39.1 km e 28 km, con partenza e arrivo a Gallio, tra i luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni. In memoria degli eroi, che fecero la storia dell'Italia, gli atleti si sfideranno in una gara emozionante, correndo proprio dove avvennero stragi violente, ma anche gesta nobili e coraggiose. Ogni tappa sarà un vero e proprio mix di natura, memoria e storia. Info: www.traildegliimmortali.com

DESCRIZIONE TECNICA DEI TRACCIATI GARA:

1° TAPPA: Lunghezza: 39 km - Altezza positiva: 1930 mt. - Durata: 10 ore

2° TAPPA: Lunghezza: 39.1 km - Altezza positiva: 1716 mt. - Durata: 10 ore

3° TAPPA: Lunghezza: 28 km - Altezza positiva: 1347 mt. - Durata: 8 ore

PROGRAMMA DELL'EVENTO SPORTIVO:

Giovedì 4 Maggio: dalle 9 alle 19 consegna certificato medico e liberatoria presso l’Ufficio del Turismo di Gallio in via IV Novembre

Venerdì 5 Maggio: Ritrovo alle 7 con partenza alle 9 da piazza Italia a Gallio - Possibilità di iscriversi alla singola tappa o alla gara completa fino alle ore 8 presso la palestra comunale di Gallio in via Roma 1 (dietro scuole elementari) - Ritiro pettorale\consegna certificato medico e liberatoria fino alle 8.30 presso la palestra comunale.

Sabato 6 Maggio: Ritrovo alle 7 con partenza alle 9 da piazza Italia a Gallio - Possibilità di iscriversi alla singola tappa fino alle ore 8 presso la palestra comunale di Gallio in via Roma 1 (dietro scuole elementari) - Ritiro pettorale\consegna certificato medico e liberatoria fino alle 8.30 presso la palestra comunale.

Domenica 7 Maggio: Ritrovo alle 7 con partenza da piazza Italia a Gallio - Possibilità di iscriversi alla singola tappa fino alle ore 8 presso la palestra comunale di Gallio in via Roma 1 (dietro scuole elementari) - Ritiro pettorale\consegna certificato medico e liberatoria fino alle 8.30 presso la palestra comunale - "Pasta Party" alle 13.30 resso la palestra comunale di Gallio.

ISCRIZIONI GARA: l’iscrizione alla gara dà diritto: al pettorale; al ritiro del pacco gara; alla partecipazione ai premi; ai rifornimenti e ai ristori in gara e all’arrivo; ai servizi di soccorso e assistenza lungo tutto il percorso della gara; ai servizi spogliatoio, docce, WC, deposito sacche presso la palestra di Gallio; il road book del percorso; la mappa del percorso; il file gps del percorso. Ogni partecipante può scegliere di iscriversi per tutte e tre le tappe o alla tappa singola - Le iscrizioni per chi partecipa a tutte e tre le tappe, si chiuderanno il giorno 5 Maggio 2017 alle ore 8 - Le iscrizioni per chi partecipa alla singola tappa, si chiuderanno il mattino stesso della corsa alle ore 8. Per iscriversi alla gara compilare il form presente su: www.traildegliimmortali.com/iscrizioni.aspx.

QUOTE DI ISCRIZIONE: Singola Tappa 20 euro entro il 31 marzo e 25 euro entro il 5 maggio - 3 Tappe 50 euro entro il 31 marzo e 65 euro entro il 5 maggio.

PAGAMENTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE: versamento su c/c bancario intestato a Gallio Società Sportiva Dilettantistica - IBAN: IT 71B0866960680017000958123- L'iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal versamento della quota stabilita. Per problemi e informazioni: 393.9188579 Angelo o 3888676170 Giulia. Inviare copia del bonifico in una delle seguenti modalità via e-mail all’indirizzo info@traildegliimmortali.com; via fax al numero 0424.450154; via posta all’indirizzo Piazzale Alpini 2, 36010 Canove di Roana - VI - Inviare certificato medico per attività sportiva non agonistica e la liberatoria (per scaricarla cliccare qui) in una delle seguenti modalità: via e-mail all’indirizzo info@traildegliimmortali.com; via fax al numero 0424-450154; via posta all’indirizzo Piazzale Alpini 2, 36010 Canove di Roana - VI (in alternativa, possono essere consegnati giovedi 4 maggio dalle 9 alle 19 presso l’Ufficio del Turismo di Gallio in via IV Novembre oppure due ore prima dell’orario fissato per la partenza sino a 30’ prima della partenza presso la palestra comunale di Gallio, all’indirizzo Via Roma 1).

