Tradizionale Rogazione sull'Altopiano di Asiago

Ad Asiago ogni anno si ripete un rito antico e suggestivo, quello della Grande Rogazione.

Detta anche “GIRO DEL MONDO”, è un rito antico che si rinnova ogni anno il sabato prima dell’Ascensione e che raccoglie la popolazione locale in un CAMMINO DI FEDE lungo circa 33 chilometri tra prati in fiore, boschi e contrade



Come prepararsi e vivere la rogazione

La Rogazione di Asiago è un evento aperto a tutti coloro che vogliano condividerlo con gli abitanti di Asiago. Si tratta di un cammino di fede ed una tradizione

In origine la Rogazione aveva una funzione propiziatoria, veniva eseguita cioè per auspicio di un buon raccolto. Nel 17° secolo, a seguito di un’epidemia di peste, questa processione si trasformò invece in un rito di ringraziamento da parte della popolazione scampata alla pestilenza.

Tutt’oggi il Crocefisso precede i pellegrini che non possono superarlo né girargli le spalle per tornare sui propri passi. Il cammino da percorrere è sempre lo stesso e con le stesse tappe.

Il programma

Si parte a piedi tutti assieme alle 6 del mattino davanti al Duomo di Asiago e si procede in direzione del Lazzaretto, dove si fa la prima tappa per la celebrazione della santa messa officiata da tutti i parroci dei Sette Comuni.

Finita la funzione, ci si intrattiene ancora al Lazzaretto fino a metà mattinata per un primo spuntino al sacco. E’ qui che le ragazze donano le caratteristiche uova sode dipinte a mano ai ragazzi da cui a loro volta hanno ricevuto il tradizionale "cuco" di terracotta il 25 aprile, giorno di San Marco e della festa dei Cuchi (tradizionali “fischietti” di terracotta colorati).

Dal Lazzaretto si riparte sempre più numerosi verso Kaberlaba, Canove, fino a Camporovere, dove si arriva alle 13 circa e ci si ferma nuovamente per riposare e per il pranzo al sacco.

Verso le 14.30 si riprende il cammino ancora più numerosi. Durante il percorso infatti i partecipanti, tra cui si annoverano anche molti turisti, continuano ad aumentare. I canti intonati in coro dai pellegrini accompagnano il loro cammino lungo sentieri che attraversano prati ingialliti dai fiori di tarassaco, boschi lussureggianti e paesaggi di incommensurabile bellezza.

Dopo alcuni chilometri si affronta la salita più impegnativa, quella del Monte Katz, detto anche “Bi” per la particolare forma del sentiero che lo percorre che richiama per l’appunto questa lettera dell’alfabeto.

Scesi dal Monte “Bi”, si prosegue per la contrada Rigoni di Sotto e da qui verso il bosco di Gallio, dove viene fatta un’ultima sosta. Qui i ragazzi ricambiano il dono delle uova colorate ricevuto dalle ragazze con corone di ramoscelli di pino intrecciate con fiori raccolti nell'ultimo tratto del percorso.

Infine, dopo 13 ore di cammino, si giunge, accompagnati dal suono a festa delle campane, di nuovo al punto di partenza, il Duomo di Asiago, dove con una messa solenne si chiude la Grande Rogazione.