Tracy Chevalier la grande scrittrice a Vicenza

Tracy Chevalier sceglie la Bertoliana per presentare il 14 gennaio il suo nuovo romanzo La ricamatrice di Winchester

Con il best seller La ragazza con l’orecchino di perla, pubblicato nel 2000 da Neri Pozza, ha scalato tutte le classifiche di vendita e ha venduto oltre due milioni di copie in Italia.

Per presentare il suo nuovo romanzo, La ricamatrice di Winchester, Tracy Chevalier e la Neri Pozza editore hanno scelto Vicenza e la Biblioteca Bertoliana per il lancio del libro: il 14 gennaio alle 18.30 la scrittrice, nata a Whasington nel 1962, sarà a Palazzo Cordellina per presentare il nuovo romanzo e per una “cena" insieme ai suoi affezionati lettori.

L'organizzazione di questo incontro è stato fortemente voluto dalla Biblioteca Bertoliana, che da ottobre ha messo in atto una nuova collaborazione con la casa editrice Neri Pozza per portare a Vicenza le presentazioni di libri attinenti alle progettualità della città.

L'occasione sono i 20 anni del libro La ragazza con l’orecchino di perla che vede protagonista una figura femminile, centrale anche nel nuovo romanzo, La ricamatrice di Winchester, oltre che nella mostra in Basilica palladiana. Il 14 gennaio sarà un'occasione imperdibile per conoscere da vicino la grande scrittrice e poter avere in anteprima il suo nuovo libro autografato, che uscirà nelle librerie solo la settimana successiva alla presentazione.

Il nuovo romanzo della Chevalier è la storia coinvolgente e commovente di una donna che rivendica la propria indipendenza all’alba della Seconda guerra mondiale. Caratterizzato dall’impeccabile cura nei dettagli che ha reso famosa Tracy Chevalier, La ricamatrice di Winchester è un romanzo senza tempo che racconta l’amore, l’amicizia e il desiderio di libertà.

L'incontro di presentazione è ad accesso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La “cena con l'autrice” alle 19.45 è su prenotazione e a pagamento. La quota di 38 euro comprende dinner buffet a Palazzo Cordellina, copia del volume autografato in omaggio, biglietto aperto per la mostra "Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi" (Basilica Palladiana, 6 Dicembre 2019- 3 Aprile 2020).

La casa editrice Neri Pozza e la Biblioteca civica Bertoliana sono liete di invitarvi all’incontro pubblico in occasione dell’uscita del libro

La ricamatrice di Winchester

di Tracy Chevalier

introduce

Nicoletta Martelletto

letture di Anna Zago

martedì 14 gennaio - ore 18.30

ingresso libero fino a esaurimento posti

Palazzo Cordellina

Contra' Riale, 12 – Vicenza

Seguirà alle 19.45 “cena con l'autrice”



Su prenotazione e a pagamento - € 38,00 - comprende:

dinner buffet a Palazzo Cordellina

copia del volume autografato in omaggio

biglietto ingresso alla mostra 'Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi'

(Basilica Palladiana, dal 06 Dicembre 2019 al 13 Aprile 2020)

Per informazioni: tel. 800905127