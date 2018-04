“Tra Visele e Olivari” - marcia a Montebello Vicentino

Domenica 22 aprile è in programma la quarta edizione della marcia “Tra Visele e Olivari”, evento ormai conosciutissimo organizzato dal Gruppo Podistico Montebello.

Riconfermati i percorsi e il programma già molto apprezzati nelle prime tre edizioni (4,5 e 7 km pianeggianti e 12 e 20 km misto collinari), a cui quest’anno si aggiunge una novità: un percorso da 32 km per chi vuole sfidare i propri limiti.

La partenza è in programma dalle 7 alle 9,30 dal Piazzale del Donatore.

______________

I cinque percorsi della marcia

- percorso giallo (4,5km): pensato per un piccolo giretto attorno a Montebello Vicentino e adatto veramente a tutti.

Il percorso è stato studiato anche per l’utilizzo di carrozzine e passeggini, in modo da rendere partecipi veramente tutti!

______

- percorso rosso (7 km): un percorso pianeggiante e facile da affrontare.

Prevede due soste presso due Cantine del nostro territorio: Cantina Pieriboni e Cantina Menti.

______

- percorso verde (12 km): già più impegnativo in quanto affronta un tratto collinare, prevede due ulteriori soste presso la Cantina Biancara e a Selva di Montebello.

______

- percorso blu (20 km): molto suggestivo e panoramico, permette di raggiungere anche il Castello dei Maltraversi, situato in zona collinare a “difesa” della cittadina di Montebello.

______

- percorso nero (32km): il nuovo percorso ideato per chi ama le lunghe distanze!

Di fatto condivide lo stesso circuito dei 20 km, aggiungendo un anello di 10km appena arrivati in zona Agugliana in direzione Gambellara (fontana dell’“Omo morto”) e poi Santa Margherita, per poi ricongiungersi con l’“anello” dell’Agugliana.

Il progetto scuole