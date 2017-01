"Tra Testimonianza e Memoria" a Schio: storie di deportazione nei lager nazisti

Giovedì 2 febbraio alle 20.30 presso la Sala degli Affreschi a Palazzo Toaldi Capra di Schio in via Pausbio 52 si terrà l'incontro "Tra Testimonianza e Memoria", storie francesi di deportazione nei lager nazisti del Terzo Reich. Due storie. Una lezione di vita. Raymonde Rogow e Claude Aubertin sono due testimoni indirette: a loro la parola per non dimenticare. A seguire proiezione del cortometraggio del regista Dennis Dellai "Testimoni della Memoria Mauthausen" per non dimenticare. Intermezzi musicali a cura di Andrea Rampon. La serata è organizzata dall'associazione Schio - Grigny nell'ambito della rassegna sul tema culturale 2017 "Recupero, rinnovo, rinasco". Ingresso libero.

