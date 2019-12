Santa Lucia e l'orchestra dell'Olimpico: gli appuntamenti della settimana al Teatro Comunale di Lonigo

Gli appuntamenti del 12 e 14 dicembre al Teatro Comunale di Lonigo.



L’Orchestra del Teatro Olimpico sul palcoscenico del Teatro di Lonigo

Il palcoscenico del Teatro Comunale di Lonigo ospita per la terza volta, giovedì 12 dicembre alle 21, il concerto con il quale alcuni giovani aspiranti direttori d’orchestra chiudono il loro corso di studi nella classe del maestro Giancarlo Andretta presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza. Nell'esame pubblico finale Gerardo Felisatti e Atreiu Biasuzzi si alterneranno sul podio davanti ai musicisti dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.



Santa Lucia porta i doni anche al Teatro di Lonigo

«Santa Lucia, pòrteme un caretin.» Sulla tavola della cucina, tre generazioni di bambini e bambine hanno scritto la letterina. Tutto è pronto: i piatti, i biglietti con i nomi, una tazzina di caffè per la Santa, un bicchiere di vino per il Gastaldo, il fieno e l’acqua per l’asinello. Sabato 14 dicembre alle 21 Santa Lucia arriva a portare i doni anche sul palcoscenico del Teatro Comunale di Lonigo con lo spettacolo Lùssia, scritto e diretto dal regista veronese Alessandro Anderloni.