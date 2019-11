Tra gli Elementi: mostra al Monte di Pietà

Cristina Zanella e Guido Omezzolli arrivano a Vicenza grazie alla mostra curata da Metamorfosi Gallery presso la Fondazione Monte di Pietà; due artisti tra gli elementi e la materia della scultura e della pittura, per un unico racconto di forme liquide e terre estreme.

Metamorfosi Gallery Associazione Culturale.

Ha sede a Vicenza e si occupa di promuovere e divulgare l'arte. Attua una serie di proposte espositive sul territorio e lavora principalmente con artisti locali.

Inoltre idea e realizza anche eventi culturali di vario genere, dalla danza al teatro, dalla musica al cinema, in una continua evoluzione tanto dei contenuti quanto dei contenitori. Metamorfosi Gallery infatti non ha (ancora) uno proprio spazio fisico: questo dà vita a sempre nuovi stimoli, a realtà in continua mutazione.

VERNICE

venerdì 8 novembre ore 18:30

Presentazione a cura di Angela Stefani

INGRESSO LIBERO

ORARI DI APERTURA

ven sab e dom

10.00 -13.00 | 16.00-19.00

VISITE SPECIALI > domenica 10 novembre

Nella domenica dell'Antiquariato Collezionismo & Vintage avrete l'occasione di visitare la mostra - compreso un breve excursus sul Monte di Pietà -con la curatrice e storica dell'arte Angela Stefani

> ore 11:30

> ore 17:30

8 nov - 24 nov

Fondazione Monte di Pietà

Contra' del Monte, 13, Vicenza