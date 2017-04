"Tra gli Argini del Bacchiglione": tour guidato in bicicletta ai piedi dei Colli Berici

Domenica 30 aprile alle 8.30 è in programma l'escursione in bicicletta "Tra gli Argini del Bacchiglione" ai piedi dei Colli Berici tra il territorio vicentino e padovano per il ciclo delle "Domeniche Natural-Culturali". Ritrovo a Costozza di Longare in piazza Valaurie (ex casello FTV). Al termine della gita buffet offerto dalla Pro Loco Longare e/o Consorzio Colli Berici. Prenotazione obbligatoria.

ITINERARIO: il Bacchiglione, con la sua primaria funzione di via fluviale, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e ha permesso la costruzione di mulini, chiuse ed edifici lungo il suo corso. Tramite la nuova pista ciclabile sull’argine sinistro del Bacchiglione giungeremo alle chiuse di Colzè di Montegaldella, dove ci si fermerà per una visita alla conca da poco restaurata, per poi ripartire alla volta di Veggiano (PD), finoa allo splendido mulino e Museo dell’Acqua. Si giungerà infine a Cervarese Santa Croce (PD) per prendere l’argine destro, che passa dietro Villa “La Deliziosa” per il ritorno.

COSTO: 7 euro.

GUIDE: Nadia Gottardo, animatrice del territorio del Consorzio Colli Berici e accompagnatrice turistica - Lucia Zaccaria, animatrice del territorio del Consorzio Colli Berici. Su preventiva richiesta possibilità di noleggio bici fino ad esaurimento.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Consorzio Pro Loco Colli Berici - Basso Vicentino - Piazza Simposio, 3 - Nanto - Aperto dal lunedì al venerdì dalle h. 8:30-13:00 e 15:00-18:30 e il sabato h. 8:30-13:00 - 0444.638188 oppure 348.3279666 - consorzio@colliberici.it.

